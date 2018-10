Eszméletlen, mi zajlott le a Magyarország feletti légiforgalomban

Az adatok szerint a Magyarország feletti légiforgalom csaknem tízszeresére nőtt az utóbbi évtizedekben.

A közlemény szerint 20 százalékos forgalomnövekedés tapasztalható a Magyarországról irányított Koszovó feletti magaslégtérben, a kisgépes forgalom is egyharmadával bővült.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező és induló járatok száma is folyamatosan emelkedik: júliusban 11 ezer 93 repülőgép fel- és leszállításában működtek közre a Hungarocontrol irányítói. 2012 óta az idén először a forgalom már nemcsak a nyári hónapokban, hanem szeptemberben is átlépte a tízezres határt.Míg az 1970-es években évente mintegy 100 000 gép, addig 2017-ben 822 170 fordult meg a magyar légtérben, 2018-ban pedig elképzelhető, hogy számuk átlépi az 1 milliót - írták.