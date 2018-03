Észre sem veszed, milyen trükkökkel csábítanak a boltok

Természetes alapanyagok és egészségtudatosság

Ma már sok fogyasztó elvesztette bizalmát a felügyeleti szervekben, gyártókban, és mindez kiterjed az étel- és italfogyasztási szokásokra is. Az emberek többsége tudatosabban figyel arra vásárláskor, hogy milyen alapanyagokat tartalmaz a megvásárolandó termék a boltok polcain, egyre többen a természetesen alapanyagokat kutatják.A természetes alapanyagok iránti vásárlói igény arra ösztönzi a gyártókat, hogy minél több termék esetén eleget tegyenek a fogyasztói kérésnek, a Mintel piackutató adatai szerint 2016 szeptembere és 2017 augusztusa között a természetes alapanyagokból előállított ételek és italok 29%-át tették ki a globális étel- és italkibocsátásnak, ami 12 százalékpontos emelkedést mutat a 2006-2007 között mért adatokhoz képest.Ugyanígy az etikai és környezetvédelmi szempontok is egyre jelentősebb szerepet kapnak, a környezetbarát csomagolás vagy az emberek és állatok jólétére vonatkozó törekvések és szempontok is egyre erőteljesebben megjelennek az új ételek és italok piacra dobásakor.

Forrás: Mintel.com

Ezekre a megváltozott fogyasztói szokásokra épített a Te-Food startup is, a vietnami-magyar fejlesztésű mobilapplikáció segítségével végig lehet követni egy QR-kód vagy vonalkód segítségével, hogy a boltok polcain lévő hús pontosan hogyan és honnan került a boltba.

Forrás: te-food.com

Figyelemfelhívó csomagolás és szokatlan textúrájú ételek és italok

A csomagolási trendekről és a megváltozott fogyasztói szokásokról is szó lesz a Portfolio április 19-ei Smart Logistics 2018 konferenciáján. A készletezési és csomagolási újdonságokat egy panelbeszélgetés keretében vesézzük ki. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az egészség és környezettudatosság mellett a gyártók a színekkel és a csomagolástechnikákkal is igyekeznek minél inkább megragadni a fogyasztók figyelmét. Ma már nem ritka, hogy az Instagramon vagy a Pinteresten is különleges színvilágú és feltűnő csomagolású étel- és italreklámokkal találjuk szemben magunkat, a gyártók a különféle csomagolástechnikai újdonságokkal és elemekkel igyekeznek felhívni magukra a figyelmet.És nagyon úgy látszik, az emberek vevők az újdonságra, Európában a spanyolok 37%-a, a franciák 26%-a, a németek 22%-a, az olaszok 22%-a és lengyelek 36%-a hajlandó szokatlan összetételű és textúrájú ételeket és italokat is kipróbálni.

Forrás: Mintel.com

Online bevásárlás, a kötelező elem

És az abszolút jövő: őssejt kutatás és 3D-nyomtatás

Mindezek összefonódnak a személyre szabott vásárlói, illetve fogyasztói élménnyel, ennek pedig ma már elengedhetetlen része az online és mobilon keresztüli ételrendelés. A mai felgyorsult világban az idő nagy érték, nem csoda, hogy az emberek egyre inkább keresik azokat a lehetőségeket és technológiai megoldásokat, amelyekkel időt spórolhatnak, például a vásárlások során. A neten keresztüli bevásárlás olyannyira feltörőben van, hogy a például 20-49 év közötti kínai fogyasztók 77%-a már inkább a neten keresztül végzi el a bevásárlást.Mindezzel a technológiai cégek is igyekeznek lépést tartani, az Amazon Echo vagy a Google Home hangvezérelt rendszerei például hamarosan akár hangutasítás alapján is elvégezhetik a bevásárlást helyettünk, ez a lehetőség az online bevásárlást végző britek 35%-a szerint vonzó megoldás lenne.A technológiai fejlődés előrehaladtával egyre több cég foglalkozik annak kutatásával, hogyan lehetne laboratóriumi körülmények között reprodukálni ugyanazokat az ételeket és italokat (például laborban előállított hús vagy állatmentes tejtermék), amelyeket eddig a hagyományos farmok és gyárak állítottak elő. Ilyen fejlesztéseken dolgozik a General Mills, a Tyson, a Cargill, az Unilever, de még maga Bill Gates is támogatja az ilyen jellegű kutatásokat. Tavaly a spanyolok 26%-a, a lengyelek 13%-a, a franciák 11%-a, az olaszok 9%-a és a németek 8%-a mondta azt, hogy kipróbálná a laboratóriumi körülmények között előállított ételeket.

Forrás: Mintel.com