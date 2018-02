Etikusabb viselkedést kér az autógyártóktól az EU

Az Európai Unió belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztosa arra fogja kérni a tagállamokat, hogy győződjenek meg arról, hogy ilyen kísérleteket nem végeznek az embereken és az állatokon - mondta Elzbieta Bienkowska az Európai Parlamentben arra utalva, hogy a nagy német autógyártók állatokon és embereken is tesztelték a dízelek kipufogógázát.Az Európai Bizottságot sokkolták a tesztekről szóló hírek - mondta az Európai Parlament képviselőinek Bieńkowska, aki szerint nincs olyan EU-törvény, amely igazolná az efféle viselkedést.Az előző héten került nyilvánosságra, hogy a Volkswagen megpróbálta titokban tartani a majmokon végzett kísérletek eredményét, miután azok várakozásaiknál rosszabb egészségi hatást mutattak. Az állatokon és embereken végzett tesztek óriási felháborodást váltottak ki a közvéleményből, amelyre reagálva a Volkswagen felfüggesztette állásából Thomas Steget, a cég fenntarthatósági ügyekért, külkapcsolatokért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőjét (aki maga ajánlotta fel lemondását); a teszteléseket "etikátlannak és visszatetszőnek" nevezve.A kísérleteket - amelyek hírét először a New York Times szellőztette meg - a Daimler, a BMW és a VW egy ma már nem aktív közös kutató testülete felügyelte.Az esetek hatására a németek 52 százaléka elveszítette az autóiparba vetett bizalmát, 73 százalékuk szerint a politika is túlságosan megengedő az egészségi szempontok érvényesítését illetően egy januárban publikált közvélemény-kutatás eredményei szerint.