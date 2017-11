Európa már készül a következő természeti katasztrófákra

Létrejön az európai szintű rescEU tartalék, amelyet polgári védelmi kapacitások - pl. tűzoltó repülőgépek, speciális szivattyúk, városi kutató-mentő kapacitások, tábori kórházak és sürgősségi orvosi csoportok - alkotnak. A tagállami erőforrásokat kiegészítő tartalékot az Európai Bizottság kezeli majd által sújtott országok megsegítése érdekében, és akkor fogja bevetni, ha a nemzeti kapacitások túlterheltek. A rescEU összes költségét és kapacitását az EU finanszírozza, a bevetéséről pedig a Bizottság dönt.

A Bizottság támogatni fogja a tagállamok nemzeti kapacitásainak bővítését. Ebből a célból finanszírozni fogja a meglévő erőforrások átalakítását, javítását, szállítását és üzemeltetését is (jelenleg csak a szállítási költségeket fedezi).

Csak 2017-ben 200 ember vesztette életét Európában természeti katasztrófák következtében, és több mint egymillió hektárnyi erdő vált a tűz martalékává. 1980 óta a tagállamok a szélsőséges időjárási és éghajlati események miatt - az emberéleteken kívül - több mint 360 milliárd euró veszteséget szenvedtek.A jelenlegi uniós polgári védelmi mechanizmus önkéntes alapú rendszer, amelyben a részt vevő tagállamok önkéntes hozzájárulásait az EU koordinálja. A mechanizmus ember által okozott és természeti katasztrófák esetén is aktiválható, de a katasztrófavédelmi felkészültséget és a megelőzést is támogatja. Az elmúlt években a szélsőséges időjárási viszonyok komoly próbatételt jelentettek a tagállamok számára, különösen akkor, amikor egyszerre több tagállam volt kénytelen megküzdeni ugyanolyan típusú katasztrófával. Az EU nem rendelkezik saját tartalékkapacitással ahhoz, hogy ilyen esetekben támogassa a túlterhelt tagállamokat.Az európai veszélyhelyzet-reagálási kapacitás megerősítését két javasolt intézkedés szolgálja:A katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelmi felkészültség fokozása céljából a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy osszák meg egymással megelőzési és felkészülési stratégiáikat, hogy az esetleges hiányosságokat közösen tudják azonosítani és kezelni. A most előterjesztett javaslat a megelőzéssel és a felkészüléssel foglalkozó uniós szakpolitikák közötti együttműködést és összhangot is javítja, továbbá racionalizálja és egyszerűsíti az adminisztratív eljárásokat, hogy az életmentő segítség késedelem nélkül megérkezhessen az érintett területekre.