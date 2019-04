Európa már megint lemarad? Nagy a vita az autózás jövőjéről

Az Európai Bizottság javaslata alapján rövid távolságokon a WLAN lenne a meghatározó kommunikációs csatorna, erről ma egyeztet az Európai Parlament. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem az Európa Tanács nem emel kifogást a javaslattal szemben, akkor a jogszabály hatályba lép.Ezért is aktivizálták magukat azok a szereplők, amelyek azt támogatják, hogy kezdettől fogva a mobilhálózatokat használják az autók közötti kommunikációban és az önvezető autózásban használt elsődleges csatornaként. A BMW és a Deutsche Telekom közösen írt levelet a német közlekedési miniszternek, Andreas Scheuernek, hogy vétózza meg az Európai Bizottság tervét. A két vállalat szerint az Európai Bizottság terve technológiai és politikai szempontból zsákutcába vezeti Európát.A Bizottság indoklásában az szerepel, hogy a WLAN technológián alapuló, speciális, 5,9 GHz-es frekvencián működő ITS-G5 már érett és tesztelt formátum, amelyet jelenleg is használnak kommunikációra rövid távolságokon, a Bizottság szerint emellett kellene használni a 3G- és 4G-hálózatokat, ha nagyobb távolságban lévő eszközök, például autók vagy útszéli infrastruktúra közötti kommunikációról van szó.A BMW és a Deutsche Telekom azonban azzal érvel, hogy a WLAN-megoldás csak egy átmeneti technológia, más régiókban nem ebbe az irányba indultak: Kínában kizárólag a C-V2X egységesített kommunikációs platformot használják, és az Egyesült Államokban is ebbe az irányba gondolkodnak. Ez a technológia már ma is bevethető, ráadásul a már most is meglévő LTE-hálózatot használja, miközben a WLAN-os megoldáshoz egy párhuzamos infrastruktúra kiépítésére lenne szükség, jelentős fejlesztési költségekkel. Az autógyártók globálisan egységesített megoldásban gondolkodnak, hogy ne kelljen minden piacon más megoldást fejleszteni.