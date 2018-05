Évek óta a legjobb játék - És most tönkreteheti a videojáték piacot

Az Epic Game a Fortnite sikerével árnyékba szorította az olyan "örök" slágertermékeket, mint a Call of Duty és a Grand Theft Auto. A játékkonzolon ingyenesen játszható terméknek is köze lehet ahhoz, hogy az Activision Blizzard és a Take-Two Interactive Software árfolyama csökkenni kezdett. Az iparági szakértők ugyanakkor egyelőre nem temetik a versenytársakat, sőt, a mélybe eső részvényárak mellett vételi lehetőséget látnak.A Jefferies elemzője, Timothy O'Shea szerint a Fortnite tagadhatatlanul a legmenőbb játék, amit az utóbbi években láthattunk, ám az igazi érdekessége az üzleti modellje. A játék ugyanis úgy hozott márciusban 223 millió dollár bevételt, hogy közben elvileg ingyenes. A játékon belüli kiegészítő lehetőségek vásárlása ugyanis annyira népszerű, hogy az termeli a pénzt. O' Shea szerint ez elhozhatja az ingyenes játékok által dominált korszakot a videojátékoknál. (Igaz, ez óriási fejlesztői kockázatokat is magában hordoz, egy-egy nagy játék nagy bukása teljes cégeket rántana csődbe.)Azzal, hogy a Fortnite több tízmillió felhasználót gyűjtött össze, hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Call of Duty gyártójának a részvényei szűk két hónap alatt 13%-ot estek. A megfigyelők ugyanakkor nem temetik a céget. Az igaz, hogy a befektetői figyelem elfordult az Activision Blizzardtól, de a CoD márciusban szép csendben az utóbbi négy év legjobb hónapját produkálta.Nem csak az FPS (first person shooter) játékoknak jelent versenytársat a Fortnite: még a Grand Theft Auto Online is érzi a nyomást. A gyártó Take-Two az őszi új játékával ,a Red Dead-del próbálhatja meg visszaszerezni a befektetők bizalmát. Erre szüksége is lehet, hiszen március eleje óta a részvényei 11%-ot veszítettek az értékükből.