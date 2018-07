Extrém forróság tombol a világban - Durva hatása lehet a villanyszámlákra

a fotovoltaikus naperőművek napelemeinek hatékonysága 30 Celsius-fok felett fokonként néhány tized százalékkal romlik.

Ellátásbiztonság mindenek előtt

És bár a kabinet nem támogatja hosszabb távon az atomenergiát, további három reaktort is üzembe állít a cél érdekében.

A szénimport még nagyobb mértékben, több mint 20 százalékkal ugrott meg júniusban, vagyis az ellátásbiztonsági szempontokat Peking átmenetileg a levegőtisztaság elé helyezi.

52 fok a Halál-völgyben

Németországban a szokásosnál gyengébb légmozgás miatt a vártnál szerényebb szélenergia-termelés valósult meg, Franciaországban pedig az atomerőművek nem tervezett kapacitáskiesései bonyolították a helyzetet, az EDF indoklása szerint "hűtési problémák" miatt.

Veszélyben a vízenergia?

mintegy 45 százalékkal hullott kevesebb csapadék idén.

The warm and dry summer we've been seeing in parts of northern Europe means soil moisture is low in many areas. The map shows anomalies for 23 July 2018, based on the #ERA5 reanalysis, expressed as standard deviations compared to 2000-2017. pic.twitter.com/gA2Y5CDzfG — ECMWF (@ECMWF) 2018. július 27.

Visszatámad a természet? Több más szervezet mellett az ENSZ, az OECD, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), valamint az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) is figyelmeztetett már korábban arra, hogy a klímaváltozás világszerte számos úton megzavarhatja az energiaellátást. Míg a folyóvizek hozama jelentősen csökkenhet, a tengerszint emelkedik, a szélsőséges időjárási jelenségek mind gyakoribbak, a hőség mellett pedig az erőteljes viharok, valamint a világ számos részén pusztító erdőtüzek is veszélyeztethetik az ellátást.

Az Észak-Európában, Egyesült Államokban és Ázsiában támadó szokatlan forróság óriási terhet rakott számos ország villamosenergia-rendszerére. A mind gyakoribbnak és kiterjedtebbnek tűnő extrém hőhullámokra a lakosság érthető módon a klímaberendezések fokozott használatával reagál, de az áramigényt az is növeli, ha a légkondi beállítását nem változtatjuk, miközben a külső hőmérséklet emelkedik. A kereslet megugrása pedig szinte törvényszerűen az árak emelkedéséhez vezet. A bajt tetézi, hogyÍgy történt ez Japánban is, ahol a halálos áldozatokat követelő 40 Celsius-fok feletti rekord hőség következtében az áramtőzsdén az azonnali árfolyamok ötéves csúcsra, 26,16 jen (0,24 dollár) kilowattórára emelkedtek - számolt be a Bloomberg a japán áramtőzsde adatai alapján. A 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset után bezárt reaktorokat fokozott ütemben indította a japán kormány, hogy a kínálat lépést tudjon tartani a villamosenergia-kereslet erősödésével. Március óta így csaknem megduplázódott a szigetország nukleáris kapacitása.A hőség Ázsia más részein is több éves csúcsra küldte a villamos energia árakat. Dél-Korea kormánya július közepén azt közölte, két olyan nukleáris reaktort is újraindít a hőség nyomán fokozódó áramfogyasztás kielégítésére, amelyeket eredetileg karbantartás miatt zárva tartott volna idén nyáron.Amellett, hogy elveivel is szembe kell mennie a szöuli kabinetnek, ráadásul a sajtó is hevesen kritizálta a fellépő áramszünetek miatt.Kínában egyes városokban már korlátozták az áramellátást. Az állami árampiaci felügyeleti szervek már júniusban figyelmeztettek, lehetséges, hogy az ország erőművei nem lesznek képesek kielégíteni a nyári hőség hatására emelkedő áramigényeket. Miközben a még mindig robusztus gazdasági növekedés folyamatosan felfelé hajtja a villamosenergia-fogyasztást, a levegőminőség javítását célzó erőfeszítésekkel párhuzamosan a szénerőművek szerepe csökken, ami egyre nagyobb terhet rak a gáztüzelésű és megújuló energiaforrásokon termelő egységekre. A Reuters azt írja, hogy az ország az ellátás biztosítása érdekében fokozza LNG-beszerzéseit, egyebek mellett Kamerunból, Egyiptomból de még Európából is vásárolva a cseppfolyósított földgázból.Az Egyesült Államokat sújtó hőhullám szintén az áramárak emelkedését okozta, számos nyugati államban hirtelen történelmi csúcsra emelkedtek a tarifák. Kalifornia államát egy hónapon belül két hőhullám érte el, helyenként 45 fok fölötti hőmérséklettel (de a Death Valley, vagyis Halál-völgy Nemzeti Parkban 52 fokot mértek július 8-án; ez a térség tartja a Földön valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordját is, 56,7 Celsius-fokkal, amit még 1913-ban mértek). Texasban 93 éves csúcsot döntött meg a több mint 42 Celsius-fokos hőmérséklet a Dallas-Forth Worth területen. Az itt is a zömmel a légkondicionálók fokozott igénybevételéből eredő fogyasztásnövekedéssel nehezen birkóznak meg a hálózatok, ami Los Angelesben is áramszünetekhez vezetett.Európában is hasonló folyamatok játszódtak le, számos országban emelkedtek az árak. Ráadásul, miközben a klímaberendezések falják az áramot,A kínálat egyelőre ugyan fedezi a keresletet, azonban a hőség folytatódása Európában is áramszünetekhez vezethet. Ugyanakkor az ENTSO-E európai villamosenergia átviteli hálózatirányító szervezet május végén azt prognosztizálta, hogy az európai ellátás várhatóan még "súlyos körülmények" közepette is kiegyenlített lesz idén nyáron.Az Egyesült-Királyságot sújtó hőhullám június utolsó hetében szintén jelentősen megdobta az áramfogyasztást. A rendszer csúcsterhelése az időszak során 900 MW-tal nőtt, ami arányaiban akkora bővülést jelent, mintha a korábbiakhoz képest hirtelen további 2,5 millió háztartással bővült volna az ország lakossága.Közben az erdőtüzekkel küzdő Svédországban és Norvégiában a rendkívüli hőséggel járó aszály, illetve a folyók vízszintjének apadása okozott hasonló folyamatokat az árampiacon. Norvégiában az évnek ebben a szakában rekordnak számító 0,5 korona (0,0613 dollár) fölé emelkedett az áramár; a korábbi rekord még 2008-ban született meg 0,44 koronás árszinttel. Az országban január és július között a sokéves átlaghoz képestJúlius 17-én pedig abszolút csúcsnak számító 35,5 Celsius-fokos melegrekordot mértek.A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legutóbbi jelentése pedig a következő két hétre pedig az évszakban megszokottnál jelentősen, 3-6, de akár 10 Celsius-fokkal melegebb időt prognosztizál Észak-Európa számára. Észak-Szibériában szintén 30 fok fölötti hőmérsékletek okoztak zavarokat az áramellátásban.De a folyóvizek nyári apadása nem csak a vízenergia-termelés visszaesése miatt jelenthet gondot. Egy korábbi tanulmány szerint a klímaváltozás miatt a jövőben egyre sűrűbben előforduló vízszintcsökkenés a fosszilis és nukleáris erőművek hűtésében is problémákat okozhat. A Leideni Egyetem professzora által jegyzett tanulmány szerint ennek következtében várhatóan az áramkorlátozások száma is emelkedni fog Európában, amint a klímaváltozás hatására megváltoznak a sokéves csapadékmintázatok.