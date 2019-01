Ez kiveri a biztosítékot: 9 milliárd forintnyi végkielégítést kaphat a bukott Renault-vezér

Tavaly év végén nagy botrány robbant ki a Nissan és a Renault első embere, Carlos Ghosn körül, a vádak szerint az autóipar egyik legismertebb csúcsvezetője az elmúlt években a tényleges jövedelménél 5 milliárd jennel (közel 12,7 milliárd forint) kisebb összeget jelentett be, de más pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett és saját célra vett igénybe céges eszközöket.A Nissan felügyelőbizottsága már tavaly november végén felmentette elnöki pozíciójából Ghosnt, múlt héten pedig a Renault igazgatósága elfogadta Ghosn lemondását a francia autógyártó éléről. A cégvezető távozásának azonban pénzügyi vonzata is van, és a szakszervezetektől a francia államig sokan aggódnak amiatt, hogy Ghosn valóban megkapja a szerződései szerint egyébként jogosan járó juttatásait, a végösszeg ugyanis hatalmas lehet.Egy francia szakszervezet, a CGT becslése alapján Ghosn távozásával 25-28 millió eurós (jelenlegi árfolyamon 8-9 milliárd forint) juttatást kaphat, és ez a hatalmas összeg a Ghosnnak járó, éves szinten 800 ezer eurós (254 millió forint) nyugdíjon felül értendő.Az ügyben a Renaultban közel 15 százalékos részesedéssel rendelkező nagytulajdonos, a francia állam is megszólalt, a francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire azt mondta, Ghosn kifizetése nem lehet eltúlzott, az ügyet a francia állam kiemelten követi majd.Senki nem értené, ha Ghosn végkielégítése túlzott mértékű lenne, rendkívül éberek leszünk, mondta Le Maire.Le Maire nem mondta el, mekkora kifizetést tartana elfogadhatónak a francia állam. Le Maire azt mondta, hogy a következő hónapokban javaslatot tesz arra, hogy átalakítsák a francia nagyvállalatok vezetőinek javadalmazását, különösen azoknál a vállalatoknál, amelyben a francia állam tulajdonrésszel rendelkezik.Ghosn nyugdíja egyébként még csak nem is a legmagasabb, amit európai autóipari cég vezetője kaphat, egy hétvégi lapértesülés szerint Dieter Zetsche, a Daimlertől hamarosan távozó cégvezér akár napi 4250 euró nyugdíjat is kaphat