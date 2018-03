Ezért zuhantak többhavi mélységbe a Mészáros-papírok?

Jelentős mínuszok

Az Opus Global 505 forinton, 8%-os eséssel zárta a keddi kereskedést, ami tavaly november óta nem látott mélypont.

A Konzum papírjai 6,85%-os zuhanással januári szintekre estek.

De az Appeninn sem úszta meg, 7,5%-ot esett az árfolyama, az 520 forintos szintre tavaly október óta nem volt példa.

Most már gyakorlatilag másfél hete lefelé tartó trendben van a Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei vállalatok árfolyama. Az esés ezen a héten gyorsult fel igazán, kedden pedig jött az újabb eladói nyomás. Ezalatt a két nap alatt 11, 15 és 17%-os árfolyamzuhanásokról beszélhetünk.De beszéljenek helyettünk az árfolyamgrafikonok

Betett a hódmezővásárhelyi eredmény

Ezekben a papírokban nemcsak az a közös, hogy méreteset estek kedden, hanem, hogy mind Mészáros Lőrinchez köthetők.

A Mészáros-papírok éppen aktuális esését egyesek magyarázhatják egyfajta befektetői átsúlyozással, ugyanis a keddi kereskedésben a blue chipek (főleg az OTP, a Mol és a Richter) látványosan felülteljesítettek.Másrészt a parlamenti választásokhoz közeledve is egyre bizonytalanabbá válhatnak a befektetők a legutóbbi politikai fejlemények láttán.Ezekben a papírokban ugyanis jól látható, hogy, vagyis a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztást követő első kereskedési napon. A Fidesz-KDNP (amely pártokhoz erősen kötődik Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester) itt váratlan vereséget szenvedett. Ezt megelőzően mindennél erősebb volt az a forgatókönyv, hogy a jelenlegi kormánypártok folytathatják április után is, ami alapján a befektetők azt feltételezték, hogy kedvező marad a környezet az ezekhez a tőzsdei cégekhez köthető vállalkozók számára. A helyi választás eredménye elbizonytalanította a befektetőket az április 8-i választásokat megelőzően, és ez csapódott le az árfolyamokban. Érdemes egy pillantást vetni ezért az elmúlt pár nap árfolyammozgására:

A konkrét eset

alapszabály-módosítás

és felügyelőbizottsági tagok lemondása és visszahívása.

a hódmezővásárhelyi polgármester-választás után mindenki óvatosabb lett, az MVM képviselői nem mertok olyan lépést tenni, amelyet esetleg később hatóságok vizsgálhatnak, mert az állami aktorok részéről felmerülhetett volna a hűtlen kezelés,

egy másik elterjedt vélekedés szerint kiderült, hogy még nem tart ott a folyamat, ahol kellene, mert a cseh EPH az április 8-i parlamenti választásokig szeretne kivárni, addig biztosan nem véglegesíti a Mátrai-dealt,

végül felmerülhetne valamilyen versenyhivatali, vagy szabályozói probléma is, de ez azért nem valószínű, mert az Európai Bizottság már engedélyezte a tranzakciót, csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEH) zöld lámpája a kérdés.

És még egy szál

Az Index kedd esti cikke pedig egy újabb szempontot behoz a képbe. Nem kizárt, hogy a háttérben annak a nagyszabású tranzakciósorozatnak az aktuális fejleményei állnak, melynek során a Mátrai Erőmű egy része is bekerülne a nagyra hízó Opus-csoportba Március 6-án fontos emberek gyülekeztek Visontán. A Mátrai Erőmű Zrt. rendkívüli közgyűlésére tartó német és magyar energetikai szakemberek, jogászok és kisrészvényesek azért találkoztak, mert a második számú magyar erőmű kisebbségi tulajdonosa, a 26,15 százalékos pakettel szavazó MVM tulajdonosi fórumot kezdeményezett - írja a portál.A társaság honlapján megjelent hirdetményből pontosan nem derült ki, hogy az MVM mit szeretett volna elérni. Az látszott csak a hirdetményből, hogy két téma lett volna napirenden:A meghívóban olvasható, hogy az MVM még január 31-én írt levelében jelezte közgyűlési témajavaslatait a Mátrai Erőmű igazgatóságának. Részvényesi elmesélésből úgy tudja a portál, hogy az MVM - némileg meglepő módon - azt szerette volna kérni a tulajdonostársaitól, hogy korlátozzák őt, vagyis a korábban az MVM (vagyis az állam) rendelkezésére álló kiterjedt vétójogok egy részét szerette volna visszaadni.A Mátrai Erőmű alapszabálya szerint ugyanis a társaság életében lényeges kérdésekben csak 75 százalékos támogatással lehet dönteni, vagyis az MVM 26 százaléka elég erős blokkoló-pozíciót jelentett volna az állam mindenkori kinevezettjeinek. (Mint emlékezetes, a Mátrai Erőműben éppen tulajdonosváltás zajlik. A két korábbi német tulajdonos, az RWE Power és az EnBW értékesítené a közel 73 százalékos részesedését a magyar Mészáros Lőrinc és a cseh EPH konzorciumának.)Az mindenképpen érdekes, hogy a magyar állam, jelen esetben az MVM ebben a dealben nem volt érintett. Így elég meglepő lett volna, ha az MVM a németek távozása és Mészáros megjelenése kapcsán jogokról mond le. Végül nem is történt ilyen. Miután a részvényesek felsorakoztak Visontán, az MVM megpróbálta visszavonni a közgyűlés elé szánt javaslatait. A német főtulajdonosok ezt ugyan nem fogadták el, vagyis a közgyűlés végül mégis tárgyalta az MVM előterjesztéseit, de mivel éppen az előterjesztő tartózkodott, a javaslatok érvényesen nem mentek át. De mi történhetett? Porszem került a gépezetbe, vagy mégis mi döccent meg?Erre több magyarázatot is hallott a lap:A közgyűlés másik napirendi pontja is beszédes és ez már eredményesebb volt. A 11 tagú fb-ből a 6 német tag távozhatott. Az ugyan felmerülhetett volna, hogy ha a vezető testület létszáma kevesebb mint a felére csökken, az mennyire biztosítja a cég folytonosságát, de az fb tagjai szerint a következő, hó végi közgyűlés előterjesztéseit már megtárgyalta az fb.A cég német vezetői tehát lemondtak, az új erők pedig bizonyára hamarosan megérkeznek. A cseh EPH komoly szándékait mi sem bizonyítja jobban, hogy már elkészítették az EPH-csoport hivatalos honlapjának magyar változatát is.Szintén ma reggel jelent meg egy cikk az átlásztón , amely Mészáros Lőrinc tőzsdei birodalmának hátterét és tulajdonosait elemzi. Ebben felvetik, hogy a legutóbb bejelentett méretes tranzakcióval lezárulna a cégtörténet egy szakasza, némi ez-az még kerülhet a csoportba, de nagyjából a zeniten vannak.Azt is megjegyzi a portál, hogy "koránt sem minden Mészárosé, ami annak tűnik, ráadásul most még nem tudni, mikor ő apportál majd, és mikor az üzlettársai". De hogy összességében nagyobb pakettje lesz júliustól, mint most van, az valóban biztosra vehető. Ha pedig eléri a bűvös 33 százalékot, ami eléggé valószínű egyébként, nyilvános vételi ajánlatot kell tennie tulajdonostársainak.