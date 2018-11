Ezzel kereshetsz sokat jövőre a Morgan Stanley szerint

A fejlődő piacokat a korábbi alulsúlyozással szemben felülsúlyozásra javasolja a Morgan Stanley, közben az amerikai piacokra vonatkozó ajánlását alulsúlyozásra módosította. Kínával kapcsolatban semleges a megítélése, de ez változhat attól függően, hogyan alakul a kereskedelmi háború.

A medve piac nagyrészt véget ért a feltörekvő piacok számára, de a hitelpiacokon és az amerikai dollár számára még bőven át fog nyúlni 2019-re is. Az érték alapú befektetések felülteljesíthetik a növekedési részvényeket, az amerikai kötvényhozamok konvergálhatnak az európaiakhoz és a vállalati csődök megugrása a gyengébb, BBB-besorolású vállalati kötvények piacának sem kedvez.Vége annak az időszaknak, amikor az amerikai gazdaság felülteljesít - állítják a Morgan Stanley elemzői. Az idei 2,9 százalékról jövőre 2,3 százalékra, 2020-ra pedig 1,9 százalékra csökkenhet a GDP-növekdési dinamika az Egyesült Államokban. Miközben a növekedés lassul, a vállalati profitok is gyengélkedni kezdenek az Egyesült Államokban, különösen a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, ezért ezeket alulsúlyozásra javasolja a Morgan Stanley. Az amerikai részvényeknél pedig jobban teljesítenek majd az USA-n kívüli részvénypiacok.Ami az egyes régiókat illeti, Ázsia 2019-ben elérheti a mélypontot. Az amerikai gazdaság lassulása miatt romlanak a dollár kilátásai, ami miatt viszont fellélegezhetnek kissé a dollárban denominált adóssággal rendelkező fejlődő piacok. Az MSCI fejlődő piaci index alulteljesítette a fejlett piaci indexet idén, de ez a trend megfordulni látszik mostanság. Közben a fejlődő piacokra még 4,7 százalékos gazdasági növekedést vár jövőre a Morgan Stanley.A Morgan Stanley kedvenceiés, alulsúlyozásra ajánlják viszont Mexikót, a Fülöp-szigeteket, Kolumbiát, Görögországot és az Egyesült Arab Emirátusokat. A szektorok közül a, a, azés akaptak felülsúlyozási ajánlást, a technológia, az egészségügyi és a fogyasztási cikkek szektorral szemben viszont negatív az elemzők megítélése.Bár a Morgan Stanley szerint vannak részvények, amelyek nagy potenciállal kecsegtetnek, viszont a részvénypiacokkal, mint eszközosztállyal kapcsolatban általánosságban nem túl pozitív a véleménye. Sok a lefelé mutató kockázat a világgazdasággal kapcsolatban és a vállalatok profitnövekedési lehetőségeit is rontják az emelkedő bérköltségek és finanszírozási költségek.Ami a nyersanyagpiacokat illeti, a brent árfolyama ismét 80 dollárra emelkedhet 2019 végére, ez még mindig alacsonyabb, mint amit a múlt hónapban látott csúcs, de sok múlik még a decemberi OPEC-üléstől. A készpénz most többet hoz, mint amennyi az amerikai infláció, ezért felülsúlyozásra javasolják a Morgan Stanley elemzői a 2019-es stratégiájukban.