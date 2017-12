Fáj a bitcoin-rali? - Sokkal jobb sztori volt karnyújtásnyira

Már hónapokkal ezelőtt írtunk arról, hogy miközben a médiában folyamatosan a bitcoin elképesztő árfolyamemelkedéséről, és az emiatt fújódó lufiról beszélnek, addig a magyar tőzsdén szépen a fű alatt két olyan papír (Konzum, Opus) is akkora ralit produkált az idén, amely simán kenterbe veri a szuperpénzét.Most a Bloomberg vette elő a témát és arról írnak, hogy a Konzum elképesztő szárnyaláson van túl, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló cég árfolyama ugyanis az év eleje óta 6000 százalékot erősödött, míg a bitcoin árfolyama ezen időszak alatt "csupán" 1700 százalékot emelkedett.Megemlítik azt is, hogy ma reggel felfüggesztették a kereskedést a Konzum és a CIG Pannónia papírjaival.A felfüggesztésre egyébként azért került sor, mert ma nap közben fontos bejelentést tett a CIG Pannónia: részesedést szerzett a Konzumban, miközben a Konzum is tulajdonrészt szerzett a CIG-ben. Utóbbiak kereskedése kedd délután újra indult. Magáról a tranzakcióról egyébként az alábbi cikkünkben írtunk részletesen