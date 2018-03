Fanyalogva fogadta Trump terveit az olajpiac

Az árfolyamra ható hírek között kiemelendő, hogy az Amerikai Petróleum Intézet jelentése szerint a tengerentúli nyersolajtartalékok az előző héten 5,7 millió hordóval bővültek. A pénzpiacok azt a hírt is negatívan fogadták, hogy Gary Cohn, a Fehér Ház tanácsadója bejelentette távozását , miután Trump kedden megismételte, import tarifákat vetnek ki az acél- és alumíniumimportra.Mindemellett az sem tett jót az általános befektetői hangulatnak, hogy a Trump adminisztráció a kínai beruházások korlátozására, valamint a kínai importot terhelő tarifák bevezetésére készül a Bloomberg értesülései szerint.Trump protekcionista politikája várhatóan további lökést adhat az amúgy is lendületben lévő egyesült államokbeli olajiparnak, ami általános vélemények szerint a legjelentősebb kockázatot jelenti az OPEC és a társult olajországok összehangolt kitermeléscsökkentési intézkedésére, amelynek végső soron az árak megtámasztása a célja.Mindemellett az Egyesült Államok kormányzati energiainformációs ügynöksége (EIA) tovább emelte az idei amerikai kitermelésbővülésre vonatkozó előrejelzését, amely szerint az ország olajtermelése már októberben - egy hónappal korábban a legutóbbi prognózisban jelzettnél - elérheti a napi 11 millió hordós szintet. 2019-ben az átlagos kitermelés napi 11,27 millió hordót érhet el (a korábbi becslés 11,18 millió hordós átlagos termelést vetített előre). Az EIA felfelé módosította az idei évre vonatkozó globális termelési előrejelzését is, napi 100,43 millió hordóról 100,62 millióra; ugyanakkor napi 100,23 millióról 100,2 millió hordóra mérsékelte a keresleti várakozását.A Brent árfolyama fél százalék körüli gyengüléssel valamivel 65 dollár fölött áll hétfőn reggel.

A WTI jegyzése hasonló mértékű gyengüléssel 62 dollár alatt tartózkodik ugyanakkor.