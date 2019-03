Fél éven belül két nagyon hasonló légikatasztrófa - Baj van a legfontosabb Boeinggel?

Újabb légikatasztrófa

Röviddel felszállás után lezuhant vasárnap az etiópiai légitársaság egyik utasszállító gépe Addisz-Abeba közelében. A fedélzeten tartózkodó 157 ember közül senki nem élte túl a katasztrófát. A szerencsétlenül járt gépen 149 utas és 8 fős személyzet tartózkodott, összesen 33 ország állampolgárai voltak. Az eddigi bejelentések szerint az áldozatok között 32 kenyai, 17 etióp és 8 kínai állampolgár van. Az Ethiopian Airlines Boeing 737-800 MAX típusú gépe Kenya fővárosába, Nairobiba indult Addisz-Abebából. A 302-es számú járat felszállás után hat perccel az etióp fővárostól mintegy 60 kilométerre délkeletre csapódott földnek.

Fotó: AFP

Volt már hasonló baleset

Fontos gép

Az etióp légitársaság gépének katasztrófája kísértetiesen hasonlít egy másik esetre, amellyel együtt fél éven belül két ugyanolyan típusú, Boeing 737 Max 8 gép zuhant le. Szakértők szerint egyelőre még korai azt a következtetést levonni a két balesetből, hogy azokat egyértelműen a Boeing új típusa a 737 Max 8 hibája okozta, ennek ellenére van néhány hasonlóság a két baleset között. A tavaly októberi balesetre a mostanihoz hasonlóan szintén a felszállás után nem sokkal került sor, akkor csupán 11 percig tartott az utazás, és a repülőgép az indonéz partoktól nem messze becsapódott a Jáva-tengerbe. A mostanihoz hasonlóan akkor is nagy sebességgel történt a becsapódás, a repülőgép akkor és most is kis darabokra szakadt szét, és mint most, akkor is minden utas (akkor 189-en) életét vesztette. Fontos különbség azonban, hogy az októberi baleset előtt az Indonesia Air pilótái mechanikai problémákat jeleztek a gépnél, miközben a hétvégi baleset előtt nem voltak gondok a Boeing-géppel.A 737-es a Boeing egyik legfontosabb modellje, az elmúlt öt évtizedben gyakorlatilag ez adta a modellpaletta gerincét. A 2017 óta gyártott Max 8 változat legnagyobb vevője eddig a Southwest Airlines, amelyiknek 31 ilyen gépe van a flottájában. A legtöbb gépet, az összes új 737 Max 8-as ötödét Kínában helyezték forgalomba, a China Southern Airlinesnak 16 ilyen gépe van és további 34 gépet rendeltek a Boeingtól, az Air China 14, a China Eastern Airlines 13 Max 8-as 737-est használ, de a Hainan Airlines Holdingsnak és a Shandong Airlinesnak is van a típusból. A Boeing számára kritikus, hogy vajon a gépek felépítéséből következik-e, hiszen a 737 az egyik legfontosabb modellje, több száz gépet rendeltek már, ez a típus adja a Boeing operatív profitjának közel harmadát.

Fotó: AFP

Nem repülhetnek

Nagyot ment idén a Boeing

A tragikus baleset után több ország és légitársaság is úgy döntött, hogy addig, amíg zajlanak a vizsgálatok, kivonja a forgalomból a 737 Max 8-as gépeket. A baleset után a legnagyobb afrikai légitársaság, az Ethiopian Airlines az összes Max 8-as gépét a földön tartja, a kínai polgári légiközlekedést felügyelő Civil Aviation Administration of China pedig arra utasította a kínai légitársaságokat, átmenetileg ne repüljenek az összesen 96 darab 737 Max 8-assal. A China Eastern elnöke azt nyilatkozta, hogy csak akkor engedik újra felszállni a 737 Max 8-asokat, ha a Boeing az alapos vizsgálatok után hivatalosan nyilatkozik arról, hogy nem a gépek tervezési hibája okozta a baleseteket. A kínaihoz hasonló lépést tervez az indonéz légbiztonsági hatóság, és már Dél-Koreában is vizsgálják a balesetekben érintett Boeing-modelleket, a Cayman Airways pedig az Ethiopian Airlineshez hasonlóan úgy döntött, nem repteti két Max 8-as gépét, amíg nem kap több információt a balesetek körülményeiről. Több légitársaság, így az indonéz Garuda, az amerikai Southwest Airlines, a Singapore Airlines, a Fiji Airways és a flydubai is megbízik a Max 8-as típusban, és folytatja velük a repülést, a Korean Air Lines, a Virgin Australia és az Air Niugini pedig továbbra is tartja a már korábban leadott megrendeléseit a típusra.Az amerikai repülőgépgyártó árfolyama idén már 31 százalékot emelkedett, ezzel a legjobban teljesítő részvény a Dow Jones index komponensei között. A Boeing piaci kapitalizációja csak idén 55 milliárd dollárral nőtt, jelenleg közel 239 milliárd dollár. A hétvégi légikatasztrófa azonban nyomás alá helyezheti az árfolyamot, ennek első jele az, hogy a vállalat Európában kereskedett részvényeinek az árfolyama közel 9 százalékot esett. A Boeing árfolyamának csökkenése áttételesen egyébként akár a világ tőzsdéit is megmozgathatja, a repülőgépgyártó részvényárfolyamának 5 százalékos csökkenése közel 100 ponttal húzhatja lefelé a Dow Jones indexet, ez közel 0,4 százalékos csökkenést jelentene a világ egyik legfontosabb részvényindexénél.