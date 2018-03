Feldarabolhatják a Volkswagent

A Handelsblatt úgy tudja, hogy még márciusban elkezdi részvénytársasági formába önteni három teherautógyártó részlegét, a Volkswagen Truck&Bus, az MAN és a Scania közös vállalatban működne tovább. A lap információi szerint erre azért van szükség, hogy könnyebb legyen az új vállalatot tőzsdére vinni. Bennfentesek szerint a Volkswagen többségi részesedést tartana meg az autógyártóban.A folyamat azonban elhúzódhat, mivel a Volkswagen igazgatóságának, felügyelőbizottságának és a szakszervezetnek is jóvá kel hagynia.Az új részvényekkel már jövő év elején lehetne kereskedni, a Volkswagen akár több mint 10 milliárd euró bevételhez is juthat az IPO-ból.A Volkswagen hivatalosan nem kommentálta a Handelsblatt információit, a Volkswagen teherautógyártó részlegének szóvivője csak annyit mondott, hogy a Volkswagen ebben a szegmensben is világelső szeretne lenni, ezért minden lehetőséget megvizsgálnak.