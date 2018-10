Feldarabolják a német acélipari vállalatot

Közzétették a Thyssenkrupp feldarabolásának részleteit, a terv szerint társaság részvényesei többségi tulajdonosai maradnak a külön cégbe leválasztott Thyssenkrupp Industrials-nek, ami magában foglalja majd a felvonógyártás mellett az ipari megoldásokat és alkatrészgyártási tevékenységet is, míg a Thyssenkruppot Thyssenkrupp Materials-re nevezik át, míg utóbbi kisebbségi, várhatóan 30 százalékos részesedéssel rendelkezik majd a Thyssenkrupp Industrials-ben.A Thyssenkrupp csupán az alapanyag- és acélgyártási tevékenységeit kívánja megtartani, és a cég tervei szerint a Thyssenkrupp Industrials-ban fennálló részesedést később értékesítik majd abban az esetben, ha a cég részvényesek jóváhagyják a vállalat terveit, amire előreláthatólag az elkövetkező 12-18 hónapán kerülhet majd sor.A Thyssenkrupp Industrials-ban fennálló részesedés eladására egyben vagy akár több részletben is sor kerülhet, amennyiben a cég egy darabban értékesítené a részesedését, az remek vételi lehetőséget jelenthet a finn Kone-csoportnak, miután a finn cég korábban már megvásárolta volna a Thyssenkrupp felvonógyártó egységét.A társaság vezérigazgatója szerint a Thyssenkrupp alaposan megvizsgálta a két cégbe különválás lehetséges alternatíváit, beleértve a cég felvonógyártó egységének tőzsdére lépését, illetve fúzióját is. A Thyssenkrupp vezére azonban úgy vélte, hogy a fúzió által összességében rosszabb helyzetbe került volna a társaság.A cég feldarabolásával kapcsolatos híreket kezdetben kiemelten jól fogadták a befektetők, a szeptember második felében érkező bejelentés után hatalmasat emelkedett a Thyssenkrupp árfolyama, ezután azonban elfogyott a lendület és a részvény ismét lefordult. Idén a Thyssenkrupp árfolyama 14 százalékkal került lejjebb.