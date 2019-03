Feldarabolják az ismert ruházati céget

A jövőben a Gap, az Athleta, a Banana Republic, az Intermix és a Hill City márkája marad a Gap nevű cég alatt, az Old Navy pedig külön vállalat lesz. A Gap jelenlegi vezérigazgatója, Art Peck vezeti majd az új céget is a szétválást követően az Old Navy élén pedig a márka jelenlegi vezetője, Sonia Syngal áll majd.A fő márka, a Gap bevétele 5 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben az egy évvel korábbi szinthez képest, ezért itt egy kétéves reorganizációs programot hirdet a cég, amelynek keretein belül a tervek szerint 230 üzletet zárnak be. Az Old Navy különálló cégként egy 8-9 milliárd dolláros éves árbevételű vállalat lesz.

A feldarabolás hírére 25 százalékot szárnyalt a részvények árfolyama a zárás utáni kereskedésben.

A bejelentés a cég negyedéves jelentésével együtt érkezett. Az október-decemberi időszakban a társaság bevétele 4,6 milliárd dollárra csökkent az egy évvel ezelőtti 4,8 milliárd dollárról, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól, a FactSet konszenzusa szerint ugyanis 4,7 milliárd dollárt vártak a piacok. A nettó eredmény szintjén viszont növekedésről számolt be a cég, a bázisidőszaki 205 millió dollárról 276 millió dollárra emelkedett a profitja, ami részvényenként 72 centnek felel meg. Ez viszont kellemes meglepetést okozott, az elemzői konszenzus ugyanis 67 cent.