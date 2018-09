Feldarabolnák a legnagyobb német acélipari vállalatot

Két vállalatra bontanák a német acélipari vállalatot, a Thyssenkruppot, tudta meg bennfentesektől a Bloomberg. A német vállalat vezetése azt tervezi, hogy két különálló vállalatot hoznának létre, az egyikbe csoportosítanák az acélipari tevékenységeket, a másikba pedig az egyéb tevékenységeket, ez utóbbiba kerülnének a liftgyártással, ipari megoldásokkal, alkatrészgyártással foglalkozó cégek.A tervek szerint a Thyssenkrupp részvényesei a most meglévő papírjaik mellé az újonnan létrehozott cég részvényeiből is kapnának. Az új cégben kisebbségi részesedést tartana meg a Thyssenkrupp. Van egy másik forgatókönyv is, amiben a felvonógyártó részleget összevonnák a finn Konéval, de az is felmerült, hogy a liftgyártó részleget külön vinnék tőzsdére.A Thyssenkrupp igencsak mozgalmas időszakon megy keresztül, a vállalatnak nincs állandó vezérigazgatója és elnöke, ráadásul aktivista befektetők hónapok óta komoly átalakításokat sürgetnek a vállalatnál, úgy tűnik, a jelenlegi cégvezetés hajlandó erre.A részvényesek örültek a hírnek, a Thyssenkrupp részvényárfolyama 17 százalékos pluszba emelkedett, ezzel messze a legjobban teljesítő DAX-komponens.