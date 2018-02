Felébredt az EU az összeomlás után - Minden pénzedet elbukhatod, ha bitcoint veszel

A hatóságok szerint a kriptodevizákat vásárlók előtt sokszor nem világosak a kockázatok - írja a Reuters a jelentés alapján. Szerintük a bitcoin szélsőséges áringadozásoknak van kitéve, így a befektetők akár pénzük nagy részét vagy egészét is elveszíthetik.A kriptodevizák szabályozását Németország és Franciaország is sürgeti - ahogy a világ legtöbb országa -, és a G20-ak következő találkozójának fontos témája lehet.Habár már uniós szinten is többen több alkalommal felhívták a figyelmet a kriptodevizákkal kapcsolatos kockázatokra, a hatóságok figyelmeztetése kicsit későn jött, hiszen már ki is durrant az a bizonyos buborék.A bitcoin tavaly decemberben érte el történelmi csúcsát 20 ezer dollár közelében, azóta azonban hatalmas zuhanáson ment keresztül, a napokban 6 ezer dollár körül is jegyezték a legnagyobb kriptodevizát. Jelenleg 8 700 dollárba kerül egy bitcoin a Coindesk adatai szerint.