Felejtsd el a bitcoint, ezek a legkirályabb kriptodevizák

: hol tart jelenleg a projekt? Éles-e már, vagy van valami féle béta verzió? Lesz-e soft, vagy hard fork a közeljövőben? Van bármiféle fejlesztés kilátásban? Érték: mivel a legtöbb kriptopénzt árát rendszeresen felpumpálják, majd beomlasztják "pump and dump", mindig figyeljünk oda, hogy épp hol jár az adott coin ára. Amennyiben hosszú távra tervezünk érdemes megnéznünk, hogy mennyi érme forog közkézen. Előfordul, hogy az adott projekt nem árasztja el időről időre coinokkal a piacot, ami persze hosszú távon nem segíti az árfolyamot.

Ripple (XRP)

Iota (MIOTA)

Nincsen bányászok, így magas energiaköltség sem

A tranzakció költség nulla

Elméletben nincs limite annak, hogy másodperceként hány tranzakciót tud feldolgozni a hálózat

Persze a már több mint 1300 kriptopénz közül rettentő nehéz kiválasztani, hogy mi lehet a következő, amelyik épp kilövéshez készülődik. Azonban van néhány alapvető szempont, amit érdemes figyelembe vennünk, amikor befektetni készülődünk:A Ripplet lényegében azért hozták létre, hogy egy gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújtsanak főként a nemzetközi tranzakciók valós idejű lebonyolítása terén azáltal, hogy a hálózathoz csatlakozó bankokat és más intézményeket direktben kötik össze egymással a tranzakciók zökkenőmentes lebonyolításához.Az elmúlt hónapokban tapasztalt extrém árfolyamemelkedés főként annak tudható be, hogy mára már több mint 100 pénzügyi intézmény használja Ripple hálózatot (a múlt hónapban az American Express is beadta a derekát), tovább az is segítette, hogy Michael Arrington's 100 millió dolláros alapját is Rippleben fogják jegyezni.Ami a jövőt illeti, a naponta elindított 5,7 ezer milliárd dollárnyi tranzakcióból a Ripple piaci részesedése jelenleg alig nagyobb, mint nulla. Ennek tudatában, ha több bank elkezdi használni a rendszert, és értelmezhető piacméretet tudnak kiszakítani maguknak, akkor a Ripple XRP ára az egekbe szökkenhet. ( Itt már írtunk a projektről bővebben)A 2015-ben fejlesztők, tech vállalkozók, és matematikusok által alapított IOTA egy harmadik generációs kriptopénzként pozícionálta magát. A projekt célja egy egységes közvetítőrendszer létrehozása az adatok továbbítására és kezelésére (az IoT résztvevői között). Ehhez pedig létrehoztak egy machine-to-machine fizetési rendszert, amiben az eszközök fizetnek más eszközök adataiért és fizetséget kapnak más rendszereknek nyújtott adataikért. Lényegében minél többen csatlakoznak a IoT-hoz annál több adat fog rendelkezésre állni. (a Variance blogon rendkívül jó összefoglalót olvashatunk a projektről).A IOTA nem blockchain alapú, hanem egy úgynevezett irányított körmentes gráfokból áll a hálózat, aminek több előnye is van:Már eddig is nagy nevek léptek partnerségre a projekttel, a további beszállók pedig persze tovább növelhetik a IOTA értékét is.

Monero (XMR)

Dash (Darkcoin, Xcoin)

Cardano (ADA)

Settlement layer : gyakorlatilag a devizahasználat

: gyakorlatilag a devizahasználat Computing : ez a számítási réteg, ami az okosszerződésekért felel

: ez a számítási réteg, ami az okosszerződésekért felel Application: ez gyakorlatilag a tartóoszlop, amelyre rá lehet építeni az új coinokat

Salt Lending (SALT)

A legnagyobb különbség, a monero és a társai között az a anonimitás. A monero ugyanúgy blockchain technológiára épül, mint a bitcoin, így a tranzakciókat rögzítik, azonban speciális kriptográfiai megoldással "összekutyúlják" azokat. A 2014-ben létrehozott monero viszont hamis címeket generál az egyes tranzakciók köré, hogy elfedje a valódi küldőt, illetve a küldött összeget.Rengetegen támogatják a projektet, de persze sok kritika is éri, hogy a bűnözők is használják, ami nem is véletlen, ugyanis több zsarolóvírus is moneróban követelt fizettséget, sőt, a a gyanús kriptovaluta-mozgásokat figyelő cégeken is eddig kifogott a monero. Az érmék teteje nincs meghatározva, jelenleg körülbelül 15,5 millió darab forog közkézen.A 2014 januárjában elindult dash a bitcoinhoz hasonlóan egy nyílt forráskódú peer-to-peer alapon működő kriptopénz, amely azonnali és privát (anonim) fizetési szolgáltatást kínál. Utóbbi nem csak a Bitcoinnál is alapvető választható anonimitást jelenti (vagyis hogy egy bitcoin-tárca addig anonim, amíg a tulajdonosa el nem árulja, hogy hozá tartozik), hanem egy olyan módszert, amellyel összekeverik több küldő pénzét (tokenjeit), így a címzettekhez végül úgy jut el a pénz, hogy nem lehet tudni, pontosan ki indította a tranzakciót, és az így nem is visszakereshető. Ezzel a Bitcoin üvegzseb jellegét kapcsolják ki kérésre.Szintén nagy potenciállal kecsegtető projekt a Cardano, mely mögött az ethereum egyik alapítója, Charles Atkinsos, és sok más neves fejlesztő és befektető áll (Input Output HK), amely már önmagában is elég meggyőző lehet sok befektetni vágyó számára. Az ethereumhoz hasonlóan főként okosszerződésekkel foglalkozó speciális platform. Amiért speciális az az, hogy több rétegből épül fel, így soft fork alatt is véghezvihetőek a fejlesztések.:A Salt Lending lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hagyományos pénzben vegyenek fel kölcsönt, miközben a kriptopénzeket használják fedezetként. Ez gyakorlatilag lehetővé teszi a a hitelfelvevők számára, hogy ne kelljen likvidálniuk a kriptopénzbeli pozíciójukat, amennyiben készpénzre van szükségük. A kriptopénzek elképesztő ütemű elterjedésével érdekes projektnek tűnik, decemberben már azelőtt megduplázódott az árfolyam, hogy egyáltalán a Salt Lending platformja élesben elkezdett volna működni.