Felejtsd el a főnököt, az irodádat és mindent, amit a munkádról tudsz!

Mi az agilis szervezet?

A fix, vertikális hierarchiát dinamikus, feladatorientált munkacsoportok váltják fel, melyek egy-egy közös projekthez hozzáteszik a saját külön csoportokban összerakott munkájuk eredményét.

Maguk a csoportok dinamikusan összeállíthatók és feloszlathatók , a tagok ahelyett, hogy egy fix munkakör követelményeinek próbálnak megfelelni, inkább egymást változatosan követő feladatokat teljesítenek.

A menedzserek inkább mentori, támogatói szerepet vesznek fel , illetve a különféle projektek koordinátoraiként dolgoznak, nem pedig közvetlen hatalmat gyakorló ellenőrző és végrehajtó személyként funkcionálnak.

A juttatási rendszereket , melyeket most főleg a szenioritás és a hierarchiában elfoglalt pozíció befolyásol, felváltja vagy kiegészíti a teljesítményen alapuló díjazási rendszer.

A cég költségvetése is tükrözi a változásokat: ahelyett, hogy különféle projektekre fix összegeket allokál a menedzsment, inkább a projektek kezdeti sikeressége és első kézzelfogható eredményei alapján határozzák meg, melyiket mekkora összegekkel támogatják.

Nemzetközi sikersztori

az agilis modell bevezetésén szervezeti szinten már a cégek 40%-a dolgozik. Többek közt agilis modell működik már a Ciscónál, az ING-nél és a Spotifynál is.

egy projekten dolgozik egy törzs (tribe), mely körülbelül 100-150 szakembert tömörít magába.

A törzs számos, maximum 9 fős csapatból (squad) áll, melyek fizikálisan egy helyen, egy-egy funkció ellátásán munkálkodnak, a projekt alatt a csapat összeállítása és a funkció is változhat.

Egy csapatot egy terméktulajdonos (product owner) fog össze, aki az csapat koordinációjáért felelős (például ütemterveket rak össze, adminisztrálja a folyamatokat), viszont hierarchiában nem áll a csoport felett.

A törzseket egy törzsfőnök (tribe lead) szervezi össze, aki a csoportok prioritásait határozza meg, a költségvetést rakja össze és kommunikál más törzsekkel.

Támogató szerepet tölt be egy agilis tréner is (agile coach), aki 1-1 szakembert külön támogat, és ha kell, képez.

Az csapatok mellett szakaszok (chapter) is funkcionálnak a törzsön belül, ezek 1-1 tréning- és tudásmegosztási, támogatási csoportot jelentenek, a törzstagok ezekbe a szakaszokba is külön be vannak osztva - vagyis a törzsek és a szakaszok tagjai közt teljes az átfedés.

Például egy nemzetközi elektronikai vállalat 20%-kal növelte értékét három év alatt az agilis szervezeti modellnek köszönhetően,

egy nemzetközi bank (bár nem nevezi meg, vélhetően itt az ING-re gondol a McKinsey) 30%-kal csökkentette a költségbázisát és jelentősen növelte a munkavállalók aktivitását és az ügyfelek elégedettségét, ráadásul javult az új termékek piacra jutási ideje is.

Egy nyersanyagfeldolgozó cég 25%-kal növelte hatékonyságát és 60%-kal csökkentette a sérülések számát a modellnek köszönhetően.

Hogy néz ki itthon?

Szinte mindegyik nagyobb méretű magyar vállalat beszél az agilis módszertanról.

Kevesebben vannak, akik figyelik az agilis módszertan implementációját a gyakorlatban , konkurenseiknél, viszont ők maguk még nem vágnak bele.

, konkurenseiknél, viszont ők maguk még nem vágnak bele. Vannak olyan cégek, amelyek kipróbálták az agilis modellt, de szervezeti szinten még nem alkalmazzák, ebbe a kategóriába tartozik a három nagy telekomcég, illetve szinte az összes bank és biztosító.

de szervezeti szinten még nem alkalmazzák, ebbe a kategóriába tartozik a három nagy telekomcég, illetve szinte az összes bank és biztosító. Illetve elenyésző számban, de vannak "nagyon bátrak," ahol már teljes szervezeti egységek, sőt, a komplett szervezet átalakítása folyamatban van.

Ahogy Darwin is megmondta: nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra

Már működik a hazai bankoknál

Az OTP Bank már több projektjében alkalmazta az agilis módszertant. Ez úgy nézett ki, hogy önállóan dolgozó és döntéseket hozó csoportokat állítottak fel, melyek a stratégiából levezetett feladatokat oldottak meg. A munkacsoportok tagjai minden reggel beszámoltak az előző nap elvégzett munkájukról, kéthetente pedig újabb célokat tűztek ki maguk elé. Mindez nem likvidálta a vezetői beszámolók rendszerét, de a feladattervek teljesítésében a munkacsoportok szabad kezet kaptak. Az OTP szerint az agilis modellnek köszönhetően szorosabb kapcsolat alakult ki a szakemberek közt, a feladatmegoldás pedig gyorsabb és hatékonyabb. A tesztek is sokkal gyorsabban és pontosabban lezajlanak. Az eredmények láttán a széles körben való átalakítás jelenleg folyamatban van a pénzintézetnél.

A K&H több területen is fejleszt "agilis-jellegű módszertant" 2015/2016 óta, ebben a szemléletben korszerűsítik a lakossági digitális csatornáikat és más ágakat a bankon és biztosítón belül. A projekt előnyei lennének például a gyors és könnyített kommunikáció, melyet a leszállításban résztvevő valamennyi szereplő egy helyen való fizikális helye biztosít, a szállítás végén bemutatásra kerülő demó, ami a funkció fejlesztésében segít, valamint a feladatok könnyebb priorizálása. A módszertan lehetőséget teremt a pontosabb mérésekre, elemzésekre, a hatékonyság folyamatos növelésére és nem utolsó sorban a költségvetési kontroll egyik fontos támogatója.

A CIB részben alkalmazta már az agilis módszertant, többek közt akkor, amikor a CIB Mobilalkalmazást a #withPay szolgáltatással bővítették, vagy éppen amikor az online számlanyitáson és az online személyi kölcsön igénylési folyamatokon dolgoztak. A jövőben még nagyobb arányban fogják majd használni ezt a módszertant, már képzéseket is tartottak róla.

A Budapest Bank informatikai területen alkalmaz agilis módszertant, ez érvényesül mind a frontend, mind pedig a middleware fejlesztésének területén, körülbelül 4 éve használják. A Budapest Banknál a fejlesztői csapatok Scrum módszertan szerint dolgoznak, míg a rendszerszervezői csapatok Kanban módszertan alapján. A pénzintézet szerint a Kanban módszertan sokat segít az erőforrás-tervezésben, valamint a vállalások tartásában, míg a Scrum módszertan esetében sokkal hamarabb lesz kézzel fogható, akár élesíthető produktum.

Az MKB nagy újdonságtartalommal bíró projektek esetén használ agilis módszertant, az első ilyen fejlesztések még 2016-ban indultak el. Az agilis szervezeti módszertan legfontosabb előnye az MKB számára, hogy a bank egyes területein megfogalmazódó nagy újdonságtartalmú ötletek mielőbb megvalósulhassanak, így a bank ezekkel minél korábban piacra tud lépni (legyen az az ügyfelek felé megjelenő, vagy az MKB belső működését támogató fejlesztés), továbbá az ügyféligények / piaci trendek alapján ezeket folyamatosan tovább tudja fejleszteni.

nagy újdonságtartalommal bíró projektek esetén használ agilis módszertant, az első ilyen fejlesztések még 2016-ban indultak el. Az agilis szervezeti módszertan legfontosabb előnye az MKB számára, hogy a bank egyes területein megfogalmazódó nagy újdonságtartalmú ötletek mielőbb megvalósulhassanak, így a bank ezekkel minél korábban piacra tud lépni (legyen az az ügyfelek felé megjelenő, vagy az MKB belső működését támogató fejlesztés), továbbá az ügyféligények / piaci trendek alapján ezeket folyamatosan tovább tudja fejleszteni. Az Erste Banknál vizsgálják az agilis módszertan implementálási lehetőségeit, a budapesti központban az átépítés már ebben a szellemben történik. Az új épületben továbbra is minden területnek lesz saját bázisa, de a közös tereket, tárgyalókat részlegtől függetlenül lehet használni majd. Ez jó lehetőséget ad majd más területeken dolgozókkal való kötetlenebb találkozásokra, a hatékonyabb információáramlásra. Azon területeknél, ahol a technológiai feltételek és a feladatok természete engedi, változatos tereket alakítanak ki, melyeket igényük szerint használhatnak a bank dolgozói. Ilyenek lesznek például a CoLab zónák, melyeknek köszönhetően kisebb csoportokban is együtt dolgozhatnak. Gyorspontok is rendelkezésetekre állnak majd, ahová igény szerint leülhetnek egy rapid egyeztetésre, szövegírásra. A felszabadult terekből többféle igénynek megfelelő, változatos közösségi terek kerülnek kialakításra, melyben könnyebb lesz egymással beszélgetni, brainstormingolni.

Az agilis szervezeti szemléletmód lényegében abban tér el a korábban megszokott szervezeti struktúráktól, hogy nem egy statikus objektumként gondol egy szervezetre, hanem egy dinamikus, feladat- és emberorientált, élő szervezet szerű vállalat felépítését tűzte ki célul. A modell főbb jellemzői, hogy:Az agilis modell az IT-szektorban született meg és terjedt el, korábban elsősorban csak szoftverfejlesztés során használták. A McKinsey 2500 amerikai vállalat körében készített felméréséből kiderül, hogyAz ING-nél például úgy működik ez a modell, hogyAz agilis struktúra eredményei már most is látszanak Kovach Anton, a Shiwaforce alapító-vezérigazgatója szerint négy osztályba sorolhatók a magyar vállalatok az agilis módszertanhoz való hozzáállásuk szempontból:A szakember kiemelte: az agilis modellt itthon főleg a frontend fejlesztések, azaz a felhasználók számára készült informatikai fejlesztésekhez használják, az implementáció pedig csak azoknál a cégeknél sikeres, ahol a vezetés is támogató. Az alulról jövő kezdeményezések jellemzően még korán elhalnak. Sok cég egyébként abba bukik bele, hogy az eszköz- és módszertancentrikus személetmódját nem váltja fel egyén- és kommunikáció-centrikus módszertannal, pedig utóbbi az agilis módszertan lényege.Kovach hozzátette: az agilitás drágább, mint a hagyományos vállalatszervezési modellek, viszont sokkal nagyobb túlélési esélyt adnak a gyorsan fejlődő, változó, digitalizálódó világban.- fogalmazott a vezérigazgató.Középhosszú távon egyébként megtérül az agilis módszertanba való pénzbefektetés is.Megkérdeztük a kilenc legnagyobb hazai bankot arról, ők használnak-e agilis modellt. A megkérdezett pénzintézetek közül hat válaszolt a kérdéseinkre.Az agilis modellt a magyar pénzintézetek a következőképpen implementálták:A pénzintézetek mellett a magyar biztosítók is foglalkoznak agilis módszertannal, az NN például már használja ezt az IT divíziójában, amiről Sztanó Imre vezérigazgató is beszélt nekünk: