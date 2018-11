Felejtsd el Párizst és az Eiffel-tornyot - Pár év, és mindenki ide akar majd menni nyaralni

A tanulmány becslései szerint a Kínába érkező turisták száma eléri a 127 milliót a következő évtized végére, ehhez képest Franciaországba 126 millióan, az Egyesült Államokba pedig "csak" 116 millióan fognak látogatni. Közben a kínaiak is többet fognak utazni külföldre, ahogy a háztartások jövedelme növekszik.

A várakozások szerint idén globálisan 1,4 milliárd utazást bonyolítanak le az emberek, ami 5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest és 2500 milliárd dollárt költenek el rá. Ázsiában fel fog pörögni a turizmus, nem csak a befelé, de a kifelé irányuló forgalom is. A tokiói olimpia és a Pekingben megrendezésre kerülő téli olimpiai játékok lendületet adnak, de a növekvő középréteg is a jövedelme egyre nagyobb részét költi majd utazásra.A folyamatban nagy szerepe lesz a technológiának, például az online utazásszervező cégeknek, amelyek összekapcsolják az éjjel-nappal online ügyfeleket az értékesítési csatornákkal.

Shanghai Tower, forrás: Shutterstock

Ázsia feltörekvő régió a turizmus szempontjából, a World Economic Forum prognózisai szerint 2016 és 2026 között a szabadidős utazáshoz kapcsolódó költések tekintetében a legnagyobb növekedési ütemet mutató top 10 ország között számos ázsiai van (India, Angola, Uganda, Brunei, Thaiföld, Kína, Mianmar, Omán, Mozambik és Vietnam).Ázsián belül Kína mutathatja a legnagyobb növekedést, a kifelé irányuló utazások 2030-ra elérhetik a 260 milliót, és nem csak a külföldiek igyekeznek majd Kínába, de a belföldi turizmus is fellendül. A kínai állam is törekszik a turizmus élénkítésére, például a kormányzat infrastruktúrafejlesztésekre költött és turistabarát politikákat vezetett be. Sokat javult az elmúlt években az ország nyitottsága és kivételes kulturális és természeti értékei is vannak a távol-keleti országnak.

A Sárga-hegyek, forrás: Shutterstock