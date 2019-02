A távol-keleti börzék is vegyesen teljesítettek a hét utolsó napján, a Caixin/Markit kínai, feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe 2016 eleje óta nem látott mélypontra esett januárban, a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmakat azonban némileg háttérbe tudta szorítani Donald Trump nyilatkozata, miután az elnök szerint ''óriási előrehaladást'' értek el a két ország kereskedelmi tárgyalásainak legutóbbi fordulójában, bár Trump azt is hozzátette , hogy még sok lényeges kérdés vár megtárgyalásra ahhoz, hogy végleg lezárható legyen a két ország közötti vita.

Péntektől AutoWallis néven kereskedhetnek a befektetők az Altera részvényeivel, amellyel párhuzamosan a részvényfelaprózásra is sor került, a társaság részvényeinek korábbi, 100 forintos névértéke 12,5 forintra módosult, mely lépéssel együtt a tőzsdére bevezetett részvények darabszáma a nyolcszorosára emelkedett. A névváltoztatásra, a splitre azt követően kerül sor, hogy az AutoWallis tulajdonába került a Wallis Csoport négy gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó és autós szolgáltatásokat nyújtó vállalata. Az AutoWallis részvényei 3,7 százalékos erősödéssel indították a pénteki kereskedést, bár az árfolyam ezt követően közel 13 százalékos pluszban is járt, a lendület ezt követően kissé alábbhagyott, és az AutoWallis részvényei 7,9 százalékkal kerültek ma feljebb.

Elsősorban a részvénypiacon mutatkozik potenciál a tőkepiaci építkezésre az ALTEO számára, de a társaságnak a kötvénypiacon is vannak tervei. 2019-ben alapvetően még a magyar tőkepiacon szeretnének mozogni, ugyanakkor a vállalatnál vizsgálják a külföldi tőzsdére lépés lehetőségét is - fogalmazott a Portfoliónak ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, aki azt is elmondta, a részvénypiacon az egyik fő céljuk az, hogy a kisbefektetők is észrevegyék, érdemes ALTEO-részvényt venni.

