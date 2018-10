Az október 18-i tőzsdenapon egész napra felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését. Az indoklás az, hogy olyan információt tesznek közzé, amely az árfolyamot jelentősen befolyásolhatja. Amennyiben az Opus és a Konzum kereskedését befolyásoló információ a felfüggesztés időtartamának vége előtt nyilvánosságra kerül, úgy a tőzsde az Opus és a Konzum részvényeinek kereskedését visszaállíthatja.A Napi.hu mai konferencián egyébként részt vesz Jászai Gellért, a Konzum elnök-vezérigazgatója és Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese is, elképzelhető, hogy ott jelentik majd be azt, ami miatt felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését. Fekete Péter egyébként Új időszámítás címmel tart előadást.Az Opus papírjai tegnap nagyot raliztak 11 százalékkal 505 forintra emelkedett az árfolyam, de ezzel együtt is idén 28 százalékot esett az Opus, de az elmúlt egy évben megduplázódott az árfolyam.

A Konzum is ralizott tegnap, 4,5 százalékkal 280 forintra emelkedett az árfolyam, a tegnapi ralival is együtt 18 százalékkal került lejjebb az árfolyam, az elmúlt egy évben azonban 21,5 százalékkal emelkedett a Konzum.