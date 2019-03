Felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését

Felfüggesztették az Opust és a Konzumot

Mi lehet a bejelentés?

Fúzió után 2019-ben az együttes árbevétel meghaladhatja a 200 milliárd forintot

A jogutód társaság menedzsment által becsült kapitalizációja elérheti a 350-400 milliárd forintot

IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladhatja a 320 milliárd forintot

2019 évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot

Már emelkedett az árfolyam

A Budapesti Értéktőzsde 2019. március 7-én egész napra felfüggesztette a Konzum és az Opus részvényeinek kereskedését.Az indoklás szerint a cégek olyan információt tesznek közzé, amely az árfolyamot jelentősen befolyásolhatja. Amennyiben a Konzum és az Opus kereskedését befolyásoló információ a felfüggesztés időtartamának vége előtt nyilvánosságra kerül, úgy a tőzsde az Opus és a Konzum részvényeinek kereskedését visszaállíthatja.Elképzelhető, hogy a közelgő fúzióval kapcsolatban érkezhet majd bejelentés. Ennek a menetrendje nagyjából ismert, miután a Konzum igazgatósága tavaly október közepén jelentette be , hogy megkezdik az Opusszal történő egyesülés előkészületeket. Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese a Portfolionak korábban arról beszélt , hogy a korábbi közgyűlési felhatalmazásokkal az igazgatóságok megkezdhetik az egyesülés részletinek kidolgozását, majd ezt követi március vége előtt egy újabb rendkívüli közgyűlés, ahol az addigi munka eredményeit, illetve javaslatokat előterjesztik. Ezek jóváhagyását követően indulhat el az a technikai folyamat, amikor is megtörténik a Konzumra vonatkozó törlési kérelem benyújtása a BÉT-re, illetve az utolsó kereskedési nap meghatározása és az új Opus-részvények bevezetése. Fekete Péter szerint többek között ezek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy eljussunk a fúzió technikai zárásáig.A tervezett egyesülés nem csupán a részvényesek szempontjából jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is mindeddig példa nélkül álló.Az egyesülést követően:Az elmúlt napokban jellemzően emelkedett a Konzum és az Opus árfolyama is, elképzelhető, hogy a piaci szereplők egy része valamilyen bejelentésre pozicionálta magát. A Konzum a február 15-i mélypontja óta 13,7 százalékkal került feljebb.

Az Opus árfolyama a február 22-i mélypontról felpattanva 13,4 százalékot emelkedett.