Felfüggeszti Facebook-oldalait a Playboy

A múlt héten kirobbant adatbotrányra válaszul a Playboy úgy döntött, hogy minden aktivitását felfüggeszti a Facebook-on. A Playboy szerdai közleménye szerint a Facebook felhasználók adataival való visszaélésekről szóló beszámolók megszilárdították a felnőtt kiadvány döntését, amelynek értelmében felfüggeszti tevékenységét a közösségi média platformon.A közlemény mindemellett kiemeli, hogy a Playboy különböző Facebook-oldalai több mint 25 millió rajongóval rendelkeznek, és a társaság nem kívánja őket kiszolgáltatni a beszámolókban szereplő kétes adatkezelési gyakorlatoknak. A Playboy ezért azt a döntést hozta, hogy a platformot elhagyva minden olyan Facebook-oldalt deaktivál, amelyek a Playboy Enterprises kezelésében állnak.A Playboy közzététele arra is kitér, hogy a társaság üzleti célkitűzéseit, valamint a közönségének elérését is ''megnehezítette'' a Facebook által követett szigorú közösségi irányelvek. Ezért a társaság kénytelen volt változtatni a Playboytól megszokott hangvételen annak érdekében, hogy összehangolja a saját tartalmait a Facebook platformja által megkívánt tartalmi irányelvekkel.A Facebook körül a társaság történetének legsúlyosabb botránya robbant ki a múlt héten , miután napvilágot látott, hogy a Cambridge Analytica nevű brit politikai elemzőcég 50 millió Facebook felhasználó adatához fért hozzá illegális módon, az így kiszivárgott adatokat pedig vélhetően az amerikai elnökválasztási kampány befolyásolására is felhasználhatták.A botrány kirobbanása után egyre többen a Facebook platformjáról való távozás mellett foglaltak állást, a Commerzbank és a Mozilla pedig a múlt héten felfüggesztette hirdetési aktivitását a a Facebook-on, a Tesla vezér, Elon Musk pedig a SpaceX és a Tesla Facebook-oldalát is letörölte a botrány kipattanása után. A botrány a Facebook részvényeit is alaposan megtépázta, a társaság papírjai az elmúlt másfél hét folyamán több mint 17 százalékos zuhanást produkáltak.