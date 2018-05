Felgyorsultak az események a magyar-szlovák gázvezeték körül

A földgáz változó közép-kelet-európai piacáról a Portfolio június 7-i Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2018 konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A PCI projekt magába foglalja egy új, a lengyel-szlovák határon átvezető interkonnektor megépítését is, ami az egész régió, így Magyarország szempontjából is kedvező fejlemény, mivel jelentősen hozzájárulhat a térség gázellátásának Oroszországtól való függetlenítéséhez. A Balti-tengert átszelő Északi Áramlat 2 megépítésével az orosz állami gázmonopolium, a Gazprom az Ukrajnán át történő szállítás jelentős visszafogását tervezi a 2020-as évek elejétől, ami az ellátásbiztonság szempontjából is indokolja a PCI projektet.A lengyel-szlovák gázrendszerek összeköttetési munkálatai 2018 második félévében kezdődhetnek, és 2021 végére készülhet el a terv szerint - számolt be az Energy Business Review.Az interkonnektor rendszerbe állítása révén hamarosan Magyarországra is juthat a Balti-tenger partján épült LNG-terminálokba érkező földgázból, illetve a norvég gázhoz is újabb összeköttetést teremthet, másrészt dél felől például a horvátországi LNG-terminál és az Eustring gázvezeték kapacitása is az egységes régiós hálózathoz kapcsolódhat.A Gaz-System és az Eustream a csatlakozási megállapodás aláírását követően hozták meg a projektre vonatkozó döntésüket.Amint arról az előző héten beszámoltunk, a kormány határozatban szólította fel a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) felett részvényesi jogokat gyakorló belügyminisztert, hogy minden szükséges lépést tegyen meg azért, hogy az MGT Zrt. a magyar-szlovák földgázszállító vezeték balassagyarmati határkeresztező pontjának kapacitásbővítésére vonatkozó, 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárás kiírásával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat elvégezze, valamint hogy az eljáráshoz kapcsolódó fejlesztési és egyéb döntéseket meghozza és "azonnal" megvalósítsa.A kiírás főleg a déli-északi szállításra vonatkozik, mégpedig a tranzitgázra, vagyis az országon keresztüláramló mennyiségekre, miután a gázkereskedőktől kapacitásbővítési igények érkeztek be az MGT-hez - nyilatkozta Birtalan Zsolt, a társaság vezérigazgatója a Magyar Időknek korábban. Birtalan szerint a kapacitások bővítésével jelentősebb tranzitbevételhez juthat Magyarország. A kapacitáslekötések uniós szabályozású menetrendje miatt a második félévben születhet döntés a fejlesztésről, ha a kereskedők valóban lehívják a kapacitásokat; ebben az esetben 2019 elején el kell kezdeni a beruházást, 2022-től pedig a megnövelt kapacitással kell üzemelnie a vezetéknek. A vezeték kapacitása az észak-déli irányban háromszorosa a dél-északinak, a cél az utóbbi irány kapacitásának megháromszorozása.