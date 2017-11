Feloldották a Mall.hu raktárzárát, készül a fekete péntekre

Ez többek között azt emeli ki, hogy a Mall.hu továbbra is a tőle megszokott megbízhatósággal áll vásárlói rendelkezésére, a kiszállítások a magyarországi raktárból zökkenőmentesen működnek, átvételi pontjai elérhetőek. Ez azzal függ össze, hogy a múlt héten elindult "hatósági vizsgálat miatt történt korlátozások megszűntek, a szerdai napon a magyarországi raktár zárolását a hatóságok feloldották".A cég közleménye ismét hangsúlyozza, hogy a Mall.hu-t üzemeltető Internet Mall Hungary Kft. ellen nem indult büntetőeljárás, a társaság nem követett el semmilyen törvénytelenséget. Egyúttal azt is jelzik, hogy a Mall.hu közel 100 fős hazai csapata teljes erőbedobással a pénteki Black Friday akcióra és a karácsonyi szezonra készül. A Black Friday-t eredeti terveik szerint tehát megtartják és ezt az átvételi pontjaik meghosszabbított nyitva tartásával is támogatják.Az ügy előzményei: