Felpattantak az európai tőzsdék, szárnyalnak az autógyártók részvényeei 2018.10.29 14:01

Az elmúlt hetek esése után hétfőn felpattantak az európai tőzsdék, a kontinens irányadó részvényindexei közül a legjobban az olasz tőzsde teljesít, a milánói részvényindex azt követően emelkedett nagyot, hogy az S&P az elmúlt hetek folyamán irányadó, az olasz költségvetéssel kapcsolatos politikai huzavona, és az olasz államadósság csökkenő pályájával kapcsolatos befektetői aggodalmak után nem minősítette le az olasz államadósság besorolását, bár annak kilátásait stabilról negatívra módosította. Az irányadó európai részvényindexek a kereskedés második felében is emelkednek, a CAC40 1,1, a brit FTSE 100 1,9, a DAX index 2, míg a milánói tőzsde 2,4 százalékkal került ma feljebb.

Az olasz tőzsde mellett a német részvényindex is nagyot emelkedett ma, az elmúlt hetek lejtmenetét követő technikai felpattanás mellett a DAX indexet az is segíthette, hogy a Bloomberg mai beszámolója szerint a kínai gazdasági tervezési hatóság a közeljövőben felére csökkentheti az autóvásárlásokat terhelő adót, így próbálva meg ellensúlyozni a kínai gazdaság lassulása és a kereskedelmi háború miatt visszaeső keresletet. A hírre az európai autógyártók részvényei és autóipari beszállítók papírjai is nagyot erősödtek, a DAX komponesei közül a Continental 7 százalékos szárnyalása mellett a Volkswagen 5,4, a Daimler részvényei 5, míg a BMW árfolyama 3,7 százalékkal került feljebb.