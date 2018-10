Emelkedik az OTP 2018.10.31 09:46

Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a régiós részvényindexek is emelkednek szerda délelőtt, a bécsi börze 2,4 százalékkal került feljebb, a lengyel WIG 0,8, míg a prágai tőzsde 1,2 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 370 pontos plusz mellett 1 százalékkal került feljebb, a blue chipek is kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama egyaránt 0,3 százalékkal került feljebb, a Mol 0,7 százalékkal került feljebb, a társaság ma hajnalban közzétett, erős gyorsjelentése után, míg a hazai nagypapírok közül 2 százalékos emelkedésével az OTP teljesít a legjobban.

Az OTP erősödése mellett a régiós bankpapírok is emelkednek szerda délelőtt, különösen jól teljesítenek az osztrák pénzintézetek részvényei, az Erste Bank 2,6. míg a Raiffeisen árfolyama 1,9 százalékkal került ma feljebb.