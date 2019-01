A hazai részvényindex a délelőtt második felére ráfordulva előző napi záróértéke alá süllyedt, a hazai kispapírok közül a Kartonpack ezúttal is remekül teljesít, a részvény árfolyam az elmúlt három nap során limittel emelkedett, a Kartonpack pénteken is napi limittel emelkedett, az átlagosnál lényegesen magasabb forgalom mellett, a Kartonpack árfolyama 25 200 forintig szárnyalt, a részvény új csúcsra emelkedett ma.

A kereskedelmi háború enyhülésében reménykednek a befektetők 2019.01.18 12:16

A tengerentúli tőzsdék csütörtöki emelkedése után az ázsiai börzék is erősödtek a hét utolsó napján, miután a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának lezárásában reménykedtek. Amerikai lapértesülések szerint Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére, hogy ezzel is ösztönözzék az USA és Kína között zajló kereskedelmi konfliktus lezárását, bár a hírt később cáfolta a pénzügyminisztérium szóvivője. Ázsiában is emelkedtek részvényindexek pénteken, miután Kína bejelentette, hogy az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásinak következő fordulójára Liu He miniszterelnök-helyettes január végén Washingtonba utazik majd. Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusának enyhülésével kapcsolatos várakozások javították a részvénypiacok hangulatát, az irányadó európai részvényindexek emelkednek pénteken, míg 1,5 százalékos erősödésével a bécsi börze teljesít ma a legjobban.