Felpörgött a hazai autópiac novemberben

Az MGE kiemelte, a novemberi és az összesített forgalomba helyezési eredmények szerint a piac már trendszerűen meghaladja az egyesület várakozásait. Folytatódik a magánvásárlók visszatérése, arányuk már eléri a 40 százalékot, és valószínű, hogy a céges vásárlások egy része szintén magánvásárlásnak tekinthető.Novemberben 2114 új kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba, 13,5 százalékkal többet a tavaly novemberinél, január-novemberben ugyanakkor 17 606 jármű került forgalomba, 6,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.Az MGE jelezte, a növekedési hitelprogram (nhp) kifutása előtt, tavaly év végén előrehozott vásárlások történtek. Az egyesület szerint sokat javítana a helyzeten, ha a vegyes használatú kishaszonjármű ismét visszakerülhetne a palettára.A nagyhaszonjárműveknél az év eleji visszaesés megfordult, 10 százalékos növekedést mutat az első tizenegy havi adat, összesen 5335 új nagyhaszonjárművet helyeztek forgalomba.A közlemény szerint az autóbuszok piaca kis mérete miatt jelentős havi eltéréseket mutat, de éves szinten növekedés tapasztalható, ami az MGE szerint fontos, mivel a buszpark nagyon elöregedett, és így lecserélésre szorul. Január-novemberben 546 új autóbuszt helyeztek üzembe, ami 51,2 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát.A motorkerékpár piac az egyesület szerint továbbra is gyenge, annak ellenére, hogy a január-novemberi időszakban 7,6 százalékkal nőtt a forgalomba helyezett motorok száma az előző év azonos időszakához képest.A nehézpótkocsik piaca tavaly jelentősen, mintegy 20 százalékkal nőtt, ezért idén kisebb növekedés várható - hangsúlyozta az MGE. Az év első tizenegy hónapjában 3744 nehézpótkocsi került forgalomba, 9,1 százalékkal több a tavalyi azonos időszakinál. A közlemény szerint növekedés egyik oka az alacsony piaci kamat, ami miatt a fuvarozók bátrabban vágnak bele flottacserékbe, a másik ok a fuvarmegbízások növekedése és néhány új piaci szereplő megjelenése.A Magyar Lízingszövetség a DataHouse adatait értékelve úgy fogalmazott: novemberben szintet lépett a magyarországi személyautó-piac, az év első tizenegy hónapjában 105 421 új autó talált gazdára.A közlemény idézi Tóth Zoltánt, a szervezet főtitkárát, aki szerint a lakossági fogyasztás bővülése segíti a növekedést, finanszírozási szempontból pedig az is látható, hogy az alacsony kamatkörnyezet és a kedvező jövőbeni kilátások miatt a lakosság bátrabban vásárol lízingkonstrukció segítségével új autót.Az autóeladások növekedésében fontos szerepük van a lízingtársaságoknak, az új személy- és kisteherautók több mint 30 százaléka lízingkonstrukciók segítségével kel el - jelezte Tóth Zoltán. Hozzátette, a lízingpiac szempontjából szintén nagyon fontos teherautóknál és buszoknál is nőttek az eladások.A főtitkár az autópiaci adatok mellett idézte a magyar lízingpiaci eredményeket is, amelyek szerint az év első kilenc hónapjában a finanszírozott összeg 428 milliárd forintra rúgott, ami 19 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a személy- és kishaszongépjárművek finanszírozása még ennél is erősebben, 23 százalékkal nőtt.A Magyar Lízingszövetség előrejelzése szerint a következő időszakban a lízingpiac számára továbbra is fontos pillér lesz a járműfinanszírozás, ugyanakkor a lízingtársaságok többségének stratégiai célja, hogy univerzális eszközfinanszírozóvá váljanak - áll a közleményben.A Carinfo.hu tájékoztatása szerint a személygépkocsi típusok közül az év első tizenegy hónapjában a legtöbbet, 14 485-öt Fordból adtak el, Suzukiból 13 663 kelt el, az Opel típusúakból 10 545, Skodából 9761 darabot, Volkswagenből 9356-ot adtak el. Míg az előző év azonos időszakában is az első helyen a Ford állt 13 487 eladott gépkocsival, a második helyen 9960 értékesített autóval a Suzuki, a harmadik helyen az Opel szerepelt 9654 eladott személyautóval, a Volkswagen a negyedik lett 8296 személygépkocsi eladásával, a Skoda az ötödik volt 8007 gépkocsi értékesítésével.