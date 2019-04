Felpörög a magyar gyorsjelentési szezon - Mutatjuk, mire érdemes figyelni

Már a héten jelent a Mol

Sorban jönnek a többiek

A BÉT Prémium kategóriájába tartozó vállalatok közül a PannErgy volt az első, amely közzétette első negyedéves számait, a sort pedig ezen a héten a Mol folytatja. Az olajipari vállalat első negyedéves eredményeit elsősorban a finomítás-kereskedelmi üzletág húzhatta vissza, a társaság csoportszintű finomítói árrései ugyan a negyedév során hónapról hónapra emelkedést mutattak, azonban a 2019 első negyedéves hordónkénti 3,1 dolláros szint nem csak az egy évvel korábbi 5,3 dollártól marad el jócskán, de egészen 2014 második negyedévéig kell visszamennünk ahhoz, hogy ennél alacsonyabbat találjunk. Ennek oka elsősorban a benzin árrésének tavaly év végi, idén év eleji zuhanása, ami részben a finomítói nyersanyagok piacán tapasztalható változásokkal és a nemzetközi benzin kereslet-kínálati viszonyok alakulásával magyarázható. A finomítás-kereskedelmi üzletág eredményességét az is ronthatta, hogy a csoportszintű petrolkémiai árrések is gyengültek 2018 hasonló időszakához képest, de a finomítói nyersanyagok piacán tapasztalható változások, illetve a Brent/Ural különbözet további szűkülése is ebbe az irányba hathatott. A kutatás-termelési üzletág eredménye viszont annak ellenére javulhatott, hogy a negyedév átlagos Brent-árfolyama elmaradt az egy évvel korábbitól (63,2 dollár vs 66,8 dollár/hordó), részben valószínűleg a kitermelés növekedésének, illetve az erősebb dollárárfolyamnak köszönhetően (253 forint vs 280 forint/USD). A negyedév során enyhén javulhatott a fogyasztói üzletág eredményessége is az új területek további fejlesztése, illetve az üzemanyag- és egyéb kiskereskedelmi forgalom bővülése miatt.A nagyvállalatok közül a Magyar Telekom jövő hét szerdán, az OTP és a Richter pedig pénteken jelent. A Zwack az elcsúsztatott pénzügyi éve miatt május végén a vállalat pénzügyi évének utolsó negyedévéről számol majd be. Vannak olyan vállalatok, amelyek első negyedéves számokat nem, csak első fékéveseket publikálnak, azok jellemzően augusztusban és szeptemberben teszik közzé számaikat.