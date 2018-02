Felújítják az ukrán-magyar villamosenergia-távvezetéket

A társaság közlése szerint a két rendszerirányító társaság 2018 április 1-ig véglegesíti a projekt cselekvési tervét, ami a rekonstrukció technikai részleteit is rögzíteni fogja.A Mavir 2019 végéig új alállomás építését is tervezi, amelybe a nyugat-ukrajnai távvezeték becsatlakozna; jelenleg az Albertirsa 750/400 kV alállomás fogadja az Ukrajna felől húzódó vezetéket. Az ukrán fél a területén húzódó vezeték nyomvonalát is módosítaná, a terv szerint 2019 végéig, valamint a közelében húzódó kommunikációs légvezetékA vezeték jövőbeni működésének garantálása mindkét ország alapvető érdeke, miután Magyarország évente mintegy 3 terawattóra villamos energiát importál Ukrajnából, ami az ország teljes éves fogyasztásának közel 7 százaléka. (Magyarország áramfogyasztása tavaly új rekordot döntött , a fogyasztás közel 30 százalékát import fedezte.)Az ukrán állami energiacég számára a meglévő összeköttetés fejlesztése az európai villamosenergia-rendszerekkel való kapcsolat erősítése, illetve az ukrán és az ENTSO-E rendszerek összehangolt működésének biztosítása miatt is fontos.