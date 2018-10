15 tagállam szigorítana az EU-s klímavédelmen

Hangsúlyozta: fontos lenne a 2030-as célkitűzések szigorítása, illetve az európai szén-dioxid-kibocsátás nullára való leszorítása 2040-re.

A környezetvédelemért felelős uniós miniszterek kedd délutáni ülésén tizenöt ország is támogatásáról biztosította a még határozottabb fellépést: Belgium, Ciprus, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, valamint Svédország és Szlovénia.A luxembourgi tanácsülés résztvevői "mély aggodalmukat" fejezték ki az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) friss jelentése miatt, amely szerint a szén-dioxid-kibocsátás mértékétA tudósok régóta figyelmeztetnek, hogy bolygónk lángokban áll, és ráadásul gyorsabban ég, mint gondoltuk. Az európai kormányok többsége kezdi elismerni, hogy ők is látják a füstöt. Ez csak az első lépés, a valódi kérdés azonban az, hogy milyen intézkedéseket fog tenni Európa a tűz eloltása érdekében - közölte Tara Connolly, a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet klímapolitikai igazgatója.A tanács nyilatkozatot fogadott el kedden, amelyben leszögezték, hogy az EU továbbra is vezető szerepet kíván betölteni a klímaváltozás elleni globális harcban, és azt is, hogy csak közös fellépéssel lehet eredményeket elérni, márpedig ez rendkívül sürgető, a negatív hatások ugyanis már most világszerte jól érzékelhetőek.Kiemelték végezetül a párizsi klímamegállapodás fontosságát, aláhúzva ugyanakkor, hogy az Európai Unióban 53 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) 1990 és 2016 között, miközben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 22,4 százalékkal csökkent.Az EU korábban azt vállalta, hogy 2030-ig összességében legalább 40 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.Az Európai Bizottság várhatóan november végén teszi közzé a 2050-es klímastratégiája tervezetét.