A klímaügyön bukhat el az EU-Dél-Amerika kereskedelmi alku

Franciaország elnöke még az előző hétvégi Buenos Aires-i G20 csúcs alkalmával fogalmazott úgy, hogy nem fogja aláírni a tervezett széles körű kereskedelmi egyezményt a Mercosurral, amennyiben egyik tagja, Brazília kiszáll a kulcsfontosságúnak tartott klímamegállapodásból - írta az Euractiv . Márpedig a hasonló, széles körű és nagyhatású megállapodások megkötéséhez minden tagállam teljes támogatására szüksége lenne a tárgyalást folytató Európai Bizottságnak.A hosszú évekkel ezelőtt kezdődött tárgyalások továbbra is folynak az EU és az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő szövetség között, jelenleg pedig a mezőgazdasági import kérdése áll a középpontban. Írország mellett Franciaország az egyik legkritikusabb EU-tagállam a megállapodásal kapcsolatban, amely egyebek mellett dél-amerikai marhahús behozatalára vonatkozna, és jelentős versenyhelyzetbe hozná a belföldi termelést is.Jair Bolsonaro, az újonnan megválasztott brazil elnök még a választások előtt jelezte, országát kivonná a Párizsi Klímaegyezmény hatálya alól, és miután később finomított bejelentésén, jelenleg nem teljesen világos, milyen álláspontot képvisel az ügyben. Egy hétvégi brazil televíziós megszólalása során azonban úgy fogalmazott, mindaddig elfogadja a klímaegyezményt, ameddig országa nem veszíti el szuverenitását az Amazonas-vidék felett. A Dél-amerikai Trumpnak is nevezett szélsőjobboldali Bolosnaro leendő külügyminisztere gyakorlatilag marxista koholmánynak nevezte a klímaváltozást.Brazília azonban nem az egyetlen olyan állam lehet, amely nagy árat fizethet a klímaegyezmény el nem fogadásáért. Az ausztrál kormány ugyanis szintén aggályait hangoztatta az egyezménnyel kapcsolatban, márpedig az EU Ausztráliával is tárgyalásokat folytat egy kereskedelmi megállapodás megkötése érdekében.A lengyelországi Katowicében ezen a héten tartják az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 24. éves ülését (COP24).