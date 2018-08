Átadták az Alteo energiatárolóját

Az átadással a társaság szerint mérföldkőhöz érkezett a 2015-ben megvásárolt Sinergy Kft. 1,1 milliárd forint összértékű kutatás-fejlesztési projektje. A projekt központi célja az akkumulátoros villamosenergia-tároló rendszerintegrációjának fejlesztése és optimalizálása. Ennek első elemeként készült el a most átadott villamosenergia-tároló, amelynek az üzembe helyezése után megkezdődik a tesztelési időszak.

Ez az első k+f projektünk, amely eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az üzemeltetési tapasztalatok begyűjtése után reményeink szerint bizonyítható lesz, hogy a hazai energetikai piacon szükségszerű és elengedhetetlen az akkumulátoros energiatárolók használata

A k+f projekt további fázisaiban sor kerül a meglévő szabályozó központ fejlesztésére, egy villamos energia alapú hőtermelő berendezés létesítésére és az időjárásfüggő termelőegységek magasabb szintű piaci (szabályozási központi) integrációjára is.A rendszer az Alteo szabályozási központjának működését is elősegítheti, azaz nemcsak a villamosenergia-rendszer primer, hanem a szekunder szabályozásában is részt vehet. A társaság szerint az energiatároló pozitív hatást gyakorol a magyar villamosenergia-rendszerre is és több szinten is képes megjelenni a rendszerszintű szolgáltatások piacán.A KFI_16-1-2017-0152 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított közel 500 millió forintos támogatással, "A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" pályázati program finanszírozásában valósul meg, 2017. július 1. és 2019. június 30. között.- mondta az átadó eseményen ifj. Chikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója.Az Alteo-részvény árfolyama másfél százalékkal gyengül a csütörtöki zárás előtt egy órával.