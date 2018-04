Az Apple már csak tiszta energiát használ

Az Apple beszállítóinál is terjed a környezettudatosság, a társaság közölte, hogy újabb kilenc beszállítója kötelezte el magát amellett, hogy kizárólag megújuló energiával, például nap-és szélenergiával működtessék épületeiket. A következő célkitűzés, amit az Apple el akar érni, hogy beszállítói is 100 százalékban megújuló energiát használjanak.Az amerikai nagyvállalatok, mint az Apple, a Wal-Mart és az Alphabet a megújuló energia legnagyobb vásárlói lettek az Egyesült Államokban. De ezzel párhuzamosan felpörgött az iparág is, különösen a szél-és napenergiatermelés. A Google tavaly annyi megújuló energiát vásárolt, ami fedezte a globális energiahasználatát.Az Apple-nek hatalmas szélfarmjai vannak az Egyesült Államokban, Japánban és Szingapúrban pedig a tetőkön található napelemek termelik az áramot. Emellett a közszolgáltatókkal is tárgyaltak, hogy növeljék a megújuló energia-termelésüket.A technológiai fejlődés és az, hogy a világon egyre több helyen gyártanak már szélturbinákat és napelemeket, jelentősen csökkentette a megújuló energia költségeit, már versenyképes áron lehet vásárolni tiszta energiát - írja a Reuters.