Az ország, amelyik világméretű katasztrófát okoz, de közben saját magát is elpusztítja

India ezáltal a világ egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója is, így a globális felmelegedésben is jelentős szerepe van. Bár 2017-ben Kína még Indiánál is nagyobb mértékben járult hozzá a szén-dioxid-kibocsátás globális növekedéséhez, a 2017 előtti három évben India miatt nőtt leginkább a globális CO2-kibocsátás. Kína és India együtt a CO2-kibocsátás növekedésének közel a felét adta tavaly. Globálisan a szén-dioxid-kibocsátás 1,6 százalékkal nőtt tavaly a "2017 BP Statistical Review of World Energy" tanulmány szerint, miután a 2014-től 2016-ig három év alatt egyáltalán nem nőtt. Kutatók az elmúlt évezredek legnagyobb fenyegetésének nevezték a klímaváltozást.

A légszennyezés miatti halálozások 2017-ben az összes haláleset 12,5 százalékát tették ki szubkontinensen. A szennyezett levegő miatt elhunytak több mint 51 százaléka 70 évnél fiatalabb volt a nemzetközi kutatócsoport megállapítása szerint. A vizsgálat alapján mintegy 480 ezer halálozást az otthoni főzéshez használt szilárd tüzelőanyagok okozta szennyezettség okozott, másokét a tágabb környezet levegőjének szennyezettsége.A rendkívül rossz levegőminőség egyik fő oka a lakossági szilárd tüzelés mellett a szénfelhasználás bővülése. A világ szénfelhasználása tavaly 1 százalékkal, 25 millió tonna olaj-egyenértékkel nőtt, ami 2013 óta az első növekedés volt, ennek közel háromnegyede 18 millió tonna (olaj-egyenérték) pedig Indiához köthető.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idén közzétett jelentése szerint a világ legszennyezettebb levegőjű városai közül 14 található Indiában. Újdelhiben különösen nagy a levegőben szálló mikroszemcsék miatti légszennyezettség. Ezek a mikroszemcsék mélyen bejutnak a tüdőbe és súlyos egészségkárosodást okoznak. Több további indiai nagyvárosban hasonlóan súlyos a helyzet. Ha a levegő minősége az egészséges határon belül lenne, Indiában az átlagéletkor 1,7 évvel hosszabb lenne - ismertette a tanulmány, amelyet a Bill and Melinda Gates Alapítvány, az indiai kormány és az indiai orvosi kutatások tanácsa finanszírozott.A tanulmány adatai ugyanakkor kevésbé rosszak, mint néhány korábbi kutatásé. A Chicagói Egyetem novemberben közzétett jelentése például arra figyelmeztetett, hogy ha hosszú ideig tartósan fennmarad a levegő szennyezettségének szintje, az négy évvel rövidíti meg átlagosan a várható élettartamot Indiában. "A tanulmány eredményei azt sugallják, hogy a légszennyezettség hatása és a miatta várható élettartam-rövidülés a korábban becsültekhez képest talán kisebb, de továbbra is nagyon jelentős" - fogalmaztak a szerzők.