Brutális hatása lehet a klímaváltozásnak: élelmiszerkrízisre figyelmeztetnek

A szervezet úgy látja, hogy a népességnövekedés miatt több, tápanyagban gazdag élelmiszerre lenne szükség megfizethető áron. Azonban a mezőgazdaság termelékenységének növelése nehézkes a természeti erőforrások jelentette korlátok miatt - tette hozzá. Az emberiség meghaladta a Föld teherbíró képességét, legyen szó a termőföldről, az ivóvízről vagy a klímaváltozásról - vélekedett egy nemzetközi konferenciára készített jelentésében a FAO.Az élelmiszerbiztonságot nemcsak a szegénység, de a fegyveres konfliktusok is veszélyeztetik. Jemenben 85 ezer öt év alatti gyerek veszíthette életét éhínség vagy betegség miatt a Save the Children nemzetközi segélyszervezet szerint. Afganisztánban több mint 250 ezren kényszerültek elhagyni otthonaikat az aszály és a fegyveres összeütközések miatt - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).Jose Graziano da Silva, a FAO vezérigazgatója megjegyezte, hogy legutóbb egy évtizeddel korábban volt hasonlóan magas az éhező és alultáplált emberek száma. Da Silva szerint ez jelentős visszaesés az előző évtizedekben elért előrelépésekhez képest.Továbbra is Afrikában jelenti a legkomolyabb problémát az éhezés, de a legtöbb alultáplált ember az ázsiai-csendes-óceáni térségben él - tudatta a jelentés. A FAO szerint a hatékonyabb közpolitikák és technológiák szerepe jelentős lehet az éhezés felszámolásában. A szervezet figyelmeztetett, hogy becslése szerint 2013 és 2050 között világszerte 50 százalékkal nő majd az élelmiszerkereslet.