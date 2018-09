Drónokat vet be az E.On

A drón képes arra, hogy hőkamerával fotókat készítsen a hálózatról és GPS-bélyeget tegyen rá. A képeket egy elemző szoftveren futtatják át, ami ellenőrzi, hogy van-e eltérés, ki kell-e cserélni azt a berendezést, ami így nem egy viharos időjárás alkalmával fog tönkre menni, hanem megelőzik a hibát. Az eljárásnak köszönhetően - amit öthavonta ismételnek meg - nap végén kapacitást spórol meg a társaság, és nagyobb ellátásbiztonságot is nyújt - mondta Kiss Attila.Az interjúból kiderül, a munkaerőhiányt a társaságnál is tapasztalják a szakképzett fizikai munkaerő keresésénél, és már egyre inkább a szellemi munkavállalók esetében is. Ezzel együtt a cégnél elmúlt év végére felépítettek egy olyan alállomás-építési projektmenedzsment csapatot, amely például a debreceni BMW-beruházásnál is bevethető lesz már.