Fontos döntést hozott a megújuló energiaforrásokról az Európai Parlament

A jogszabályok szerint 2030-ra az energiahatékonyságnak 32,5 százalékkal kell javulnia, a megújuló energiaforrásoknak pedig legalább 32 százalékos arányt kell elérniük a végfelhasználók által fogyasztott összes energián belül. 2023-ban mindkét célértéket felülvizsgálják. A célértékeket emelni lehet, csökkenteni nem.A tagállamoknak most első ízben kötelező lesz az energiához nem hozzájutó háztartások sorsát segítő, konkrét energiahatékonysági lépéseket tenniük. A tagországoknak arra is fel kell jogosítaniuk állampolgáraikat, hogy azok saját célra fejleszthessenek megújuló energiát, a többletet pedig tárolhassák vagy értékesíthessék.Mivel a második generációs bioüzemanyagok jelentős szerepet játszhatnak a szállítási ágazat szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében, 2030-ra a szállításhoz felhasznált üzemanyag legalább 14 százalékának megújuló forrásból kell származnia. Az első generációs bioüzemanyagok ezt követően nem vehetők figyelembe elérendő uniós megújulóenergia-célok teljesítéséhez.A tájékoztatás szerint a Tiszta energiát minden európainak nevű jogszabálycsomag részeként az EP az energiahatékonyságról 434 szavazattal, 104 ellenszavazat és 37 tartózkodás mellett, a megújuló energiaforrásokról 495 szavazattal, 68 ellenszavazat és 61 tartózkodás mellett, és az energiaunió irányításáról 475 szavazattal, 100 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett hagyta jóvá a megállapodásokat.Ezt követően, amennyiben az Európai Unió Tanácsa is elfogadja a megállapodást, az új szabályok megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd 20 nappal a publikációt követően életbe lépnek. Az energiaunió irányításával kapcsolatos jogszabályt minden tagállamban közvetlenül alkalmazni kell, míg a két irányelv nemzeti jogrendbe való átültetésére másfél év áll a tagállamok rendelkezésére.