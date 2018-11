Forradalmi újítás az IKEA-nál, jön a levegőt tisztító függöny

Az IKEA célja az új alapanyag bevezetésével közlése szerint az, hogy a helyi termesztőket fenntarthatóbb működésre ösztönözze, hosszú távon pedig megszüntesse az égetést. Észak-Indiában, Új-Delhiben és a környező városokban ugyanis évente körülbelül 39 millió tonna mezőgazdasági hulladékot égetnek el a hulladék költséghatékony kezelése, valamint a nyári és téli betakarítás közötti rövid idő miatt.A társaság a légszennyezési probléma megoldásán a "Jobb levegőt" címmel indított kezdeményezése keretében kezd el dolgozni. A projekt célja egy olyan általános módszer kidolgozása, ami a világ bármely pontján, főként a kiemelten szennyezett nagyvárosokban segít csökkenteni a légszennyezettséget.Az Indiában elégetett mezőgazdasági hulladék felhasználása mellett a svéd lakberendezési vállalat például a titánium dioxid felhasználásával az otthoni levegőt tisztító függöny, illetve más légtisztító berendezéseken dolgozik, és folyamatosan kutatja azokat az újabb, főként tévesen hulladékként kezelt alapanyagokat, amelyekből használati cikkeket készíthet.

Forrás: IKEA

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése alapján a Föld népességének körülbelül 90%-a lélegez be szennyezett levegőt, évente 7 millióan halnak meg a szmog okozta szívrohamban, agyvérzésben, légúti betegségekben vagy rákban. India egyike a föld legszennyezettebb levegőjű országának, ahol 1,2 milliárd ember lélegez be naponta szennyezett levegőt, és 1,1 millió ember hal meg évente a szmog okozta betegségekben.