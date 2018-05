Három év alatt véget vetne a benzin és gázolaj korszakának egy ország

A kibocsátáscsökkentési trendről és aktualitásairól, az energiagazdaságra gyakorolt hatásairól a Portfolio június 7-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

"A dekarbonizáció generációnk nagy feladata, Costa Ricának pedig a világ egyik, ha nem a legelső államának kell lennie, amelyik végrehajtja ezt" - fogalmazott a közép-amerikai ország új elnöke, a 38 éves Carlos Alvarado múlt heti beiktatásán. A politikus "óriási és gyönyörű" feladatnak nevezte a fosszilis energiahordozók használatának megszüntetését és a tiszta és megújuló energiaforrások használatának elterjesztését.Az ország már eddig is figyelmet méltó eredményeket ért el e téren. 2017-ben mintegy 300 napig kizárólag megújuló energiaforrásokból elégítette ki teljes áramigényét, de a geotermikus energia hasznosítását tekintve is a világ élvonalba tartozik, és például a műanyagok visszaszorításának is élharcosának számít.Bár egyelőre nem túl nagy, a Costa Rica-i elektromos autópark gyorsabban bővül mint a kínai; az évi 25 százalékos növekedés ellenére a belső égésű motorokkal ellátott autók légszennyezése egyre nagyobb problémát jelent az országnak. A teljes autóparknak egyelőre csupán kevesebb mint 2 százaléka elektromos vagy hibrid hajtású, a benzin és gázolaj iránti kereslet ugyanakkor több mint 10 százalékkal erősödött 2017-ben.Costa Rica teljes szén-dioxid-emissziójának 64 százaléka ered az energiafogyasztásból, amelynek több mint kétharmadát a szállítási ágazat produkálja. Mivel az állami közlekedési-szállítási szektor kapacitásbeli problémákkal is küzd, az autók iránti kereslet alaposan fellendült. Az ország ugyanakkor nem rendelkezik számottevő olaj- és gáziparral.Így, bár az ország villamos energia fogyasztásának mintegy 99 százalékát már megújulókból fedezi, a szállítási szektorra is kiterjedő teljes dekarbonizáció hatalmas kihívás lesz, ezért a rendkívül közeli időpontra kijelölt cél elérése kétséges. Mindazonáltal már a cél kijelölése is nagyon fontos lépés, ami önmagában felgyorsíthatja az ország teljes dekarbonizációját, erős üzenetet küldve a világ többi országának is.