Káoszt okoz Németországban a folyók alacsony vízállása

Németország északi és keleti részén az idei nyár volt a legmelegebb a mérések kezdete óta, az ország középső részén pedig 2018 nyara volt leginkább csapadékszegény a DWD német időjárási szolgáltató szerint. Németország területének 90 százalékát sújtották valamilyen mértékben aszály jellegű körülmények 2018-ban. A klímaszakértők szerint azonban mindez csak előjele annak, ami a globális klímaváltozás következtében várható.Az Elba folyó vízszintje olyan alacsonyra süllyedt, hogy a teherhajók június vége óta képtelenek Magdeburgtól lefelé termékeket szállítani. A normál hajóforgalomhoz a jelenlegi vízmélységnek legalább a kétszeresére lenne szükség. A helyzet Németország-szerte hasonló. A Rajna számos pontján a valaha mért legalacsonyabb vízállást regisztrálták, de a többi nagy folyó, mint a Duna, a Weser és a Majna vízszintje szintén messze a megszokott alatt alakul.Az egyetlen életképes megoldást az jelenti, hogy a hajók rakományát más szállítási módokra, jellemzően köz- és vasútra viszik át. Azokon a folyókon, amelyek még továbbra is hajózhatók, a vízi forgalom megnövekedett, mivel az alacsonyabb vízállás miatt a szállítók csak több hajóra elosztva tudják áruikat célba juttatni. Mindez az égbe küldte a szállítási árakat, bizonyos költségek emelkedését pedig már a fogyasztók is érzékelik, így az üzemanyagok vagy a fűtőolaj drágulását.Az alacsony vízállás, illetve a szállítási kapacitás csökkenése miatt bizonyos társaságok, így például a BASF vegyipari óriás kénytelenül visszavette termelését, és lefelé módosította az idei évre vonatkozó profitvárakozását is - számolt be az AP nyomán a The Weather Channel. A Rajna a cég ludwigshafeni központján is keresztül folyik.A csapadékhiány miatt a német mezőgazdaság is szenved. Az aszály miatt a takarmánypiacon hiány alakult ki, az idei gabonatermés pedig várhatóan 36 millió tonnára esik az elmúlt öt év 47,9 millió tonnás átlagáról a Karlsruhe-i Technológiai Intézet katasztrófavédelmi központja szerint, amely úgy véli, a károk máris kétszámjegyűek eurómilliárdokban mérve.A Duna magyarországi szakaszán hasonló problémák jelentkeznek. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) pénteken úgy fogalmazott , a kiszámíthatatlan dunai vízállás miatt az idén az év 60 százalékában csak jelentős korlátozásokkal lehetett árut fuvarozni a Dunán, ami visszavetheti a magyarországi vízi árufuvarozás európai viszonylatban egyébként is alacsony piaci részarányát.