Meglepően egyszerű módszerekkel is lehetne tenni a felmelegedés ellen

A dokumentum szerint a bolygó 7,6 milliárdos népességéből jelenleg nagyjából 1,1 milliárd embert sújt a probléma Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában: 470 milliót a gyéren lakott vidékeken és 630 milliót a városi szegénynegyedekben.

A Sustainable Energy for All nevű csoport tanulmánya szerint a hűtőszekrények, ventillátorok és egyéb hűtőberendezések működtetéséhez szükséges egyre több villamos energia tovább fogja erősíteni az ember okozta éghajlatváltozást, hacsak az erőművek nem váltanak át a fosszilis tüzelőanyagokról a tisztább energiaforrásokra.Egy 52 országra kiterjedő felmérés szerint India, Kína, Mozambik, Szudán, Nigéria, Brazília, Pakisztán, Indonézia és Banglades néz szembe a legnagyobb gondokkal.Az éghajlatváltozás miatt "különlegesen hatékony módon kell gondoskodnunk a megfelelő hűtésről" - mondta Rachel Kyte, a szervezet vezetője, megjegyezve, hogy a vállalatok számára például óriási lehetőséget jelent az alacsony költségű, nagy hatékonyságú légkondicionálók kifejlesztése és eladása a trópusi országok egyre szélesedő középosztályai számára. Ugyanakkor az olyan egyszerűbb megoldások is sokat segíthetnek, mint a tetők fehérre festése, hogy visszaverjék a napsugarakat, vagy az épületek átépítése, hogy a hő könnyen távozhasson belőlük.Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint az éghajlatváltozással összefüggő hősokk évente valószínűleg 38 ezerrel több halálozást fog okozni világszerte 2030 és 2050 között. Idén májusban több mint hatvan ember halt meg a pakisztáni Karacsiban, amikor egy hőhullám során 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet.A jelentés szerint a trópusi országok városoktól távol eső területein sok embernek nincs hozzáférése villamos energiához és a kórházak gyakran nem tudják tárolni a hűtést igénylő vakcinákat és orvosságokat. A városok szegénynegyedeiben pedig gyakran szakadozik az áramellátás. Sok gazdálkodó vagy halász mindeközben nem fér hozzá a termékeinek a piacra juttatásához szükséges hűtőkamrához, -kamionhoz. A friss hal néhány óra alatt tönkremegy, ha 30 Celsius-fokon tárolják, míg hűtve napokig friss marad.Az angliai Birminghami Egyetem kutatóinak múlt héten közzétett tanulmánya szerint 2050-re megnégyszereződhet a hűtőberendezések száma világszerte, elérve a 14 milliárdot, ami az áramfogyasztás óriási növekedését eredményezné.