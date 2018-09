Mérföldkövet ért el a szélenergia - Még nagyobbra nőnek a turbinák

A Vestas Wind Systems és a Mitsubishi Heavy Industries 2014-ben alapított vegyes vállalkozása a hamburgi Global Wind Summiton mutatta be a nem éppen fantáziadús, V164-10.0 MW nevű turbinát, amely mostantól már rendelhető is a gyártótól.10 megawattos névleges teljesítményével (másodpercenkénti 10 méteres szélsebesség mellett) a turbina közel hatezer átlagos német háztartást képes villamos energiával ellátni. A rotor átmérője 160 méter, egy-egy lapát 80 méter hosszú, tömege 35 tonna. Az egyebek mellett a rotorok tengelyét, valamint a generátort tartalmazó úgynevezett gondola 20 méter hosszú, szélessége és magassága 8 méter, tömege 390 tonna. A szélerőmű magassága alapjától a csúcsáig 187 méter.Az iparágban éles verseny folyik a fejlesztők - Vestas, GE Renewables Energy, Siemens, Gamesa - között, a fejlődés egyik fő jellemzője pedig a turbinák méreteinek fokozatos növelése. A legnagyobb erőműveket eddig is a Vestas telepítette, a 8,8 MW-os modell után a 9,5 megawattos egység idén júniusban teljesítette a minősítési tesztet, telepítése jövőre kezdődhet. A most bejelentett 10 MW-os típus ez utóbbi fejlesztett verziója.A GE Renenwables Energy márciusban jelentette be, hogy egy 12 MW-os offshore szélturbinát fejleszt, amelyet demonstrációs céllal már 2019-ben telepíthetnek, majd 2021-től válhat elérhetővé a kereskedelmi forgalomban.