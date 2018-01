Mi történhetett Trumppal? Visszavinné Amerikát a Párizsi Klímaegyezménybe?

az USA elnöke azt mondta, az Egyesült Államok elképzelhetőnek tartja a Párizsi Klímaegyezménybe való visszatérést

New York város ökormányzata keresetet nyújtott be a Shell, az ExxonMobil, a BP, a Chevron, valamint a Conoco-Phillips - vagyis a világ öt legnagyobb tőzsdén kereskedett olajvállalata ellen, miután azok szerinte felelősek a várost a klímaváltozásból eredően érő jelenlegi és jövőbeni pusztításért.



Korábban egyebek mellett San Francisco és Oakland is hasonló okból és céllal New York város ökormányzata keresetet nyújtott be a Shell, az ExxonMobil, a BP, a Chevron, valamint a Conoco-Phillips - vagyis a világ öt legnagyobb tőzsdén kereskedett olajvállalata ellen, miután azok szerinte felelősek a várost a klímaváltozásból eredően érő jelenlegi és jövőbeni pusztításért. A The Washington Post beszámolója szerint a város azt állítja, a szóban forgó társaságok együttesen a teljes üvegházgáz-kibocsátás 11 százalékát produkálták az általuk az évek alatt értékesített olaj- és gáztermékek révén. A kereset célja, hogy a város a klímaváltozás hatásai elleni védekezés költségeit áthárítsa a társaságokra, amelyek "csaknem minden tőlük telhetőt megtettek ennek az egzisztenciális fenyegetésnek az előidézéséért" - fogalmaz a dokumentum.Korábban egyebek mellett San Francisco és Oakland is hasonló okból és céllal kezdeményezett peres eljárást az olajvállalatok ellen.

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke egyebek mellett jól ismert azon tulajdonságáról is, hogy álláspontját egy pillanat alatt képes megváltoztatni, nem ritkán éppen egy-egy fontos megbeszélés közben is. Valami hasonló történt szerdán is, amikor Trump a norvég kormányfővel folytatott megbeszélést. A jelek szerint Erna Solberg, a skandináv ország miniszterelnöke kiváló meggyőző képességgel rendelkezik. A rövid megbeszélést követő rövid közös sajtótájékoztatón ugyanisEzen túl a tudósítások szerint rendkívül hízelgő szavakat ejtett Norvégia jelentős vízenergia kapacitásáról is.Emlékezetes, Trump tavaly nyáron jelentette be , hogy országa kilép a Párizsi Klímaegyezményből, és azóta is rendszeresen hangoztatja a klímaváltozással, illetve az abban az emberiség által betöltött szereppel kapcsolatos szkeptikus véleményét. Korábbi megnyilatkozásai rendre a fosszilis energiahordozók melletti elkötelezettségét, és a megújulókkal szembeni ellenérzéseit tükrözték, hasonlóan az energia- és klímapolitika általa kijelölt kormányzati felelőseihez.A környezet- és klímavédelem ügyének marginalizálódása Trump döntéseiben is tükröződik, például a legutóbb bejelentett , minden korábbinál szélesebb körű offshore olaj- és gázkitermelési engedélyeztetési tervében.Bár az USA technikailag csak a következő elnökválasztást követően léphet ki az egyezmény hatálya alól, azonban az elnök tavaly júniusi deklarációja a kilépésről - amely nemzetközi összevetésben példátlan - az ország bizonyos mértékű elszigetelődését okozta.A norvég kormányfővel közösen tartott sajtóeseményen Solberg megjegyezte, hogy országában az Egyesült Államokban gyártott Tesla elektromos autók nagyon népszerűek, amire Trump sajátos stílusában úgy reagált: Quartz beszámolója szerint mindazonáltal Trump nem teljesen tette magáévá a skandináv zöld gondolkodást, ugyanis a sajtókonferencián ismét kritikával illette az elnökválasztási kapmpányban legnagyobb riválisát, Hillary Clintont és szélenergia támogató politikáját.