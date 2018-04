Nagyberuházásokra készteti a példátlan vízhiány Izraelt

Az ország energia- és vízügyi minisztériumának tervei két újabb sótalanító üzem építéséről szólnak, emellett bővítenék a szállító csővezeték-rendszert is. A tervek nem számolnak a mezőgazdaság vízfogyasztásának visszafogásával, de a természetes forrásokból történő vételezést csökkentenék, nem utolsó sorban a kiszáradt folyók vízszintjének helyreállítása, illetve az eltűnő Galileai-tenger vízpótlásának biztosítása céljával, amely az ország legnagyobb természetes édesvízforrása. A tervek a következő ketekben kerülhetnek a kormány elé.A régiót sújtó aszály következtében az ország vízkészletei lényegében történelmi mélypontra süllyedtek, a javulásra pedig hosszabb távon nincs sok esély; sőt, a prognózisok szerint a térségben tovább csökken majd a csapadék és az egyéb édesvízforrások elérhetősége. A klímaváltozás hatásaival szemben különösen sérülékeny Közel-Keleten a vízhiány újabb feszültségek forrásává válhat, így a migrációt és a konfliktusok kockázatát is növelheti - figyelmeztet a Világbank.Izrael a 2000-es évek második felében tapasztalta meg első nagy, a klímaváltozással valószínűsíthetően összefüggő vízválságát, amelynek hatására egyebek mellett víztakarékossági intézkedéseket vezetett be és négy tengervíz-sótalanító üzemet épített. Az ország jelentős részben sótalanított tengervízzel oldja meg ivóvízellátását, sőt, exportra is jutott a termelésből, ahogyan a sótalanító üzemek építésének know how-ját is értékesíti külpiacokon. Az újabb, a korábbinál is súlyosabb vízválság azonban további nyomás alá helyezte a sótalanító és szennyvíztisztító üzemekkel megerősített ellátó rendszert, így az elmúlt 13 évben épült 5 sótalanító mellé továbbiak épülhetnek Izraelben. A korábban épült hasonló üzemek körülbelül 400 millió dollárból épültek meg.