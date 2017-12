Nap+szél+energiatárolás: megaprojekttel tör a csúcsra India

Az indiai új és megújuló energiák minisztériuma által tervezett megaprojekt keretében összesen 160 MW megújuló kapacitást telepítenek körülbelül 4 négyzetkilométeren. A mintegy 155 millió dolláros beruházással megvalósítandó projekt a Világbank támogatásával valósulhat meg. A fejlesztésben kizárólag indiai társaságok fognak részt venni, és a terv szerint 120 MW fotovoltaikus, valamint 40 MW szélerőművi kapacitást telepítenek, kiegészítve egy energiatároló rendszerrel.A beruházás egyfajta pilotprojekt keretében valósulhat meg az ország Anantapur nevű kerületében található Andhra Pradesh államában, és a terv szerint később modellül szolgálhat a további hasonló fejlesztésekhez is. A hibrid, energiatároló technológiát is magába foglaló modelltől a kormány azt várja, hogy az jelentős részben megoldhatja az indiai villamos energia rendszer hálózati, rendelkezésre állási problémáit. Hasonló rendszereket korábban telepítettek például Jamaicában és Kínában is, az indiai kapacitás azonban nagyobb lesz azoknál.Bár a várható tarifákat nem közölték, az ugyanakkor a Világbank hozzájárulása alapján feltételezhető, hogy a kapacitás kiemelkedően versenyképes áron fog termelni, az országban már meglévő erőművekkel összevetve is.A Világbank egyébként ebben az évben korábban már döntött egy 750 MW-os indiai napelemes projekt finanszírozásáról is, amelyhez 0,25 százalékos kamatú hitelt biztosított az országnak. A három egységből álló erőmű teljes élettartama alatt körülbelül 3,30 rúpia/kWh (4,9 dollárcent/kWh) költséggel fog termelni, ami rekord alacsony árat jelent az országban megvalósított fotovoltaikus fejlesztéseket tekintve.