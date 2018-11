Négy emberrel oldanák meg a szemétválságot

Az ügy előzménye, hogy a NHKV fennállása első évében óriási kintlevőségeket halmozott fel; a cégnek idővel már pontos nyilvántartása sem volt arról, hova ment ki a számla, és kik nem fizették be, így meg sem próbálva a behajtást kiszervezte a feladatot. A 2012-es hulladéktörvény nyomán lehetséges lett volna arra a beszedést a NAV-ra bízni, de ez az olcsóbb megoldás a nem fizetők pontos listájának hiányában nem jöhetett szóba. Ezért hozták létre a 7,6 milliárdos keretet, amit a Pepp and Cars Kft. a Díjbeszedő Zrt.-vel közösen nyert el az NHKV Zrt. 2017 végén kiírt közbeszerzésén.A portál szerint a Pepp and Cars áttekinthetetlen céghálót hozott létre, így kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozások kezébe került több százezer ügyfél sok személyes adata és esetleges tartozása. Azt azonban nem hozták nyilvánosságra, mely vállalkozások kezelték az ügyfelek adatait és az NHKV pénzét: a cégnek nincs internetes honlapja, a kukaholding által közzétett hivatalos Adatkezelési Szabályzatból pedig éppen az a link hiányzik, amelyre kattintva az alvállalkozók listáját lehetne megnézni.